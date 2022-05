Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Highlights वानखेड़े स्‍टेडियम में खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली मुंबई इंडियंस को हैदराबाद के खिलाफ हाई स्‍कोरिंग मैच में बेहद करीब आकर भी तीन रन से शिकस्‍त झेलनी पड़ी। आखिरी दो ओवर में मुंबई को जीत के लिए महज 19 रन चाहिए थे पिछले ओवर में चार छक्‍के लगाने वाले टिम डेविड के रनआउट होने के बाद मैच का रुख पलट गया। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 190/7 रन ही बना पाई। Also Read - IPL 2022- MI vs SRH: रोहित शर्मा बोले- हम जीत रहे थे दुर्भाग्य से टिम डेविड के रन आउट ने सब बदल दिया

ईशान किशन और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए साथ मिलकर 95 रन जोड़े। शर्मा जीत 48 रन बनाने के बाद बड़े शॉट के प्रयास में कैच आउट हो गए। पीछे-पीछे ईशान किशन भी 34 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से मैच का रुख पलट गया। 127 रन तक पहुंचे-पहुंचते मुंबई के चार बल्‍लेबाज आउट हो गए। टिम डेविड ने यहां से रन बनाने की जिम्‍मेदारी उठाई। उन्‍होंने 18 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली। 17वें ओवर में टी नटराजन की गेंदों पर उन्‍होंने छक्‍कों की हैट्रिक लगाई. इस ओवर में कुल चार छक्‍के आए. हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेने के चक्‍कर में वो वो रन आउट हो गए। Also Read - IPL 2022- MI vs SRH- टिम डेविड के तूफान के बावजूद 3 रन से हारी मुंबई इंडियन्स, सीजन की 10वीं हार

इससे पहले राहुल त्रिपाठी की 44 गेंदों पर 76 रन की पारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए हैं। तीसरे विकेट के लिए प्रियम गर्ग ने त्रिपाठी का भरपूर साथ निभाया। उन्‍होंने 26 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली। दोनों ने साथ्‍ मिलकर 76 रन जोड़े। एक वक्‍त पर ऐसा लग रहा था कि हैदरबाद की टीम आसानी से 220 रन तक पहुंच जाएगी। 15 ओवरों में ही हैदराबाद ने 150 रन पूरे कर लिए थे। हालांकि बैक-टू-बैक विकेट गिरने के बाद हैदराबाद जैसे-तैसे 193 तक पहुंच पाई। मुंबई के रमनदीप सिंह ने सर्वाधिक तीन विकेट निकाले। Also Read - IPL 2022: उमरान मलिक को मोहम्मद अजहरूद्दीन की सलाह, सिर्फ पेस का मत सोचो शरीर पर भी दो ध्यान

इससे पहले रोहित शर्मा ने टॉस जी‍तकर केन विलियमसन की टीम को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया है। मुंबई की टीम में दो बदलाव हैं। मयंक मार्कंडेय और संजय यादव को प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा बनाया गया है। हैदराबाद की टीम में भी दो बदलाव किए गए हैं। प्रियम गर्ग को शशांक की जगह प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। इसी तर्ज पर मार्को जेनसन के स्‍थान पर फेजल फारुखी को जगह दी गई है।

सनराइजर्स हैदराबाद का प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, प्रियम गर्ग, केन विलियमसन (कप्‍तान), राहुल त्रिपाठी, एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, फजलहक फारूकी, उमरान मलिक, टी नटराजन

मुंबई इंडियंस का प्लेइंग-11

ईशान किशन (w), रोहित शर्मा (c), डेनियल सैम्स, तिलक वर्मा, रमनदीप सिंह, ट्रिस्टन स्टब्स, टिम डेविड, संजय यादव, जसप्रीत बुमराह, रिले मेरेडिथ, मयंक मार्कंडे