Indian Premier League 2022, PBKS vs DC Highlights: साधारण बल्लेबाजी के बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर पंजाब किंग्स (PBKS) को 17 रन से हराकर आईपीएल में प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं. इसी हार के साथ अब पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है. इस जीत की बदौलत दिल्ली ने प्लेऑफ में अपनी उम्मीदें मजबूत करते हुए टॉप 4 में एंट्री कर ली है. दिल्ली ने उसे 160 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में वह सिर्फ142 रन ही बना सकी.

पंजाब ने अपने 7 विकेट सिर्फ 82 रन पर ही गंवा दिए थे. इसके बाद युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा (44) और राहुल चाहर (25*) की दमदार बैटिंग के दम पर पंजाब एक बार फिर मैच में आती दिखी लेकिन जैसे ही जितेश को शार्दुल ठाकुने डेविड वॉर्नर के हाथों कैच आउट कराया, वैसे पंजाब की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गईं. शार्दुल ठाकुर ने 36 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट लिए. उनके अलावा कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने दो-दो, जबकि एनरिच नोर्त्जे ने एक विकेट लिया.

दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की अगर बात करें तो उसकी शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और मैच की पहली ही गेंद पर डेविड वॉर्नर लिविंगस्टोन का शिकार बने. पावरप्ले में उसने 59 रन जरूर बनाए लेकिन इस बीच अपने दूसरे ओपनर सरफराज खान (32) का विकेट भी गंवा दिए. इसके बाद दिल्ली लगातार विकेट गंवाती रही लेकिन मिशेल मार्श (63) ने अंतिम ओवरों तक एक छोर संभाले रखा और पारी पारी को शानदार अंदाज में बनाया. उन्होंने 48 बॉल में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए.

इससे पहले पंजाब ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया. उसके गेंदबाजों ने बेहतरीन बॉलिंग कर दिल्ली की टीम को 7 विकेट पर 159 के स्कोर पर रोक दिया. लेकिन जॉनी बेयरस्टो की बेहतरीन शुरुआत के बावजूद पंजाब के बल्लेबाज यहां टिक कर नहीं खेल पाए और उन्हें यहां हार का मुंह देखना पड़ा.

आज दोनों टीमों के लिए लीग स्टेज में ही उनका पहला एलिमिनेटर मैच की तरह होगा. दोनों टीमों के लिए एलिमिनेटर जैसी स्थिति यहां इसलिए है क्योंकि टूर्नामेंट में दोनों का ही हाल एक जैसा है. दोनों के पास लीग स्टेज में आज 13वां मुकाबला है, जबकि दोनों ने ही अब तक 6 में जीत और 6 में हार का मुंह देखा है. दोनों की ही 12-12 अंक हैं और दोनों के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका अभी बाकी है. लेकिन आज जो भी टीम यहां हारेगी टूर्नामेंट में उसका सफर लीग स्टेज में ही खत्म होना तय हो जाएगा, भले ही दोनों का आज के बाद मैच के बाद एक मैच और बाकी होगा.

दोनों टीमों का प्लेइंग XI

दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग XI):

डेविड वॉर्नर, सरफराज खान, मिशेल मार्श, रिषभ पंत (C/WK), ललित यादव, रॉवमैन पॉवेल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, एनरिक नॉर्त्जे, खलील अहमद.

पंजाब किंग्स (प्लेइंग XI):

जॉनी बेयरस्टो, शिखर धवन, भानुका राजपक्षे, लियाम लिविंगस्टोन, मयंक अग्रवाल (C), जितेश शर्मा (WK), हरप्रीत बरा, ऋषि धवन, कगिसो रबाडा, राहुल चाहर, अर्शदीप सिंह.