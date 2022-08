Live Streaming England vs South Africa, 1st Test: When and Where to Watch Lord’s, London Test

इंग्लैंड दौरे पर गई साउथ अफ्रीका की टीम आज से टेस्ट मैच सीरीज की शुरुआत करेगी. उसने एक महीने पहले जुलाई में यहां आगमन किया था और अब दोनों टीमें यहां तीन-तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेल चुकी हैं. वनडे सीरीज में दोनों टीमों को 1-1 से बराबरी का संतोष करना पड़ा, जबकि टी20 सीरीज में इंग्लैंड को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. अब दोनों टीमों को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है.Also Read - ENG vs SA: टेस्ट में इंग्लैंड की विजयी लय तोड़ना चाहती है साउथ अफ्रीका, कोच बाउचर बोले- यही एकमात्र लक्ष्य

सीमित ओवरों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम भले संघर्ष कर रही हो. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब से उसने अपने कप्तान और कोच बदला है वह एक अलग ही अंदाज में क्रिकेट खेल रही है. बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की कप्तानी और ब्रेंडन मैकुलम की कोचिंग में इंग्लैंड आक्रामक अंदाज में टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है. उसने अपने घर में ही लगातार 4 टेस्ट मैच जीते हैं. पहले उसने न्यूजीलैंड को 3-0 से धोया और फिर भारत को पिछले साल के एकमात्र बचे रिशेड्यूल टेस्ट में मात दी. Also Read - अब कोई भी 40 की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहेगा, सब स्मार्ट हैं: James Anderson

अब वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना बेखौफ अंदाज दिखाने के लिए तैयार है. लेकिन दूसरी ओर डीन एल्गर की कप्तानी वाली अफ्रीकी टीम भी इस चुनौती के तैयार है और उसने सीरीज की शुरुआत से पहले ही मेजबान टीम को चुनौती दे दी है कि उसका एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड की विजयी लय को भंग करना है. इसके लिए वह जानती है उन्हें इंग्लिश टीम की गति पर अंकुश लगाना होगा. Also Read - दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेलने की योजना बनानी होगी : माइकल वॉन

ऐसे में यह टेस्ट सीरीज रोमांचक होगी. आइए जानते हैं कि इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं.

इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला कब खेला जाएगा?

इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 17 अगस्‍त को खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला कहां खेला जाएगा?

इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?

इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होगा.

इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा?

इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे होगा.

इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला फैन्‍स टीवी पर किस चैनल पर देख पाएंगे?

इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला फैन्‍स टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकते हैं.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला फैन्‍स मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से कैसे देख पाएंगे?

भारत और इंग्‍लैंड के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला फैन्‍स मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से SonyLiv ऐप के माध्‍यम से देख पाएंगे.