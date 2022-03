Indian Premier League 2022, LSG vs CSK Score 2022 Live Score Updates : लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 31 मार्च को आईपीएल-2022 का 7वां मैच खेला जाएगा. दोनों ही टीमें अपना पहला मैच गंवा चुकी है. चेन्नई को कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के हाथों सीजन के पहले मैच में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि लखनऊ ने आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट से मैच गंवा दिया. लखनऊ आईपीएल इतिहास की अपनी पहली जीत के इंतजार में है.Also Read - IPL 2022: RCB से मैच हारने के बावजूद Brendon Mccullum ने की बल्लेबाजों की तारीफ

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Full Squads

Chennai Super Kings Full Squad for IPL 2022: रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी, मोईन अली, रुतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, ड्वेन ब्रावो, अंबाती रायडू, दीपक चाहर, केएम आसिफ, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, महेश दीक्षाना, राजवर्धन हंगरगेकर, सिमरजीत सिंह, डेवोन कॉन्वे, ड्वेन प्रीटोरियस, मिचेल सैंटनर, एडम मिल्ने, सुभ्रांशु सेनापति, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, श्री हरि निशांत, एन जगदीशन, क्रिस जॉर्डन, के भगत वर्मा. Also Read - IPL 2022: Mumbai Indians को बड़ी राहत, टीम के जुड़े Suryakumar Yadav

Lucknow Super Giants Full Squad for IPL 2022: केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, रवि बिश्नोई, क्विंटन डीकॉक, मनीष पांडे, जेसन होल्डर, दीपक हूडा, क्रुणाल पांड्या, आवेश खान, अंकित राजपूत, आयूष बदोनी, दुष्मिंता चमीरा, करण शर्मा, कृष्णप्पा गौतम, कायल मायर्स, मनन वोहरा, मोहसिन खान, शाहबाज नदीम, ईविन लुईस, मयंक यादव, एंड्रयू टाय, ब्लेसिंग मुजरबानी. Also Read - IPL 2022 LSG vs CSK Dream11 prediction: ड्रीम11 में चुनें ये टीम, बन सकते हैं मालामाल