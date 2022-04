IPL 2022, Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals Live Streaming : लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स (LSG vs DC) के बीच 7 अप्रैल को सीजन का 15वां मैच खेला जाना है. दिल्ली लखनऊ ने 3 में से 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है. इस टीम ने गुजरात के खिलाफ पहला मैच हारा था, जिसके बाद चेन्नई और हैदराबाद से टीम ने जीत हासिल की. वहीं दिल्ली 2 में से एक मैच गंवा चुकी है.Also Read - शॉट खेलने से पहले श्रेयस अय्यर को करना चाहिए थोड़ा 'दिमाग' का इस्‍तेमाल, रवि शास्‍त्री ने बताया कारण

कब और कहां खेला जाएगा Lucknow Super Giants और Delhi Capitals के बीच वनडे मैच?

आईपीएल-2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम (Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. Also Read - IPL 2022, RR vs RCB: आखिरी क्यों 'बेसबॉल' जैसा हेलमेट पहनकर क्रिकेट मैदान पर उतरते हैं Dinesh Karthik?

कहां देख सकेंगे Lucknow Super Giants और Delhi Capitals मैच का Live Telecast?

आप इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. चैनल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (केवल रविवार). Also Read - घुटने के दर्द से परेशान Ben Stokes कराएंगे स्‍केन, विंडीज में की थी 99 ओवर गेंदबाजी

कहां देखें Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals मुकाबले की live streaming?

लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar के अलावा Jio TV पर उपलब्ध रहेगी.

Lucknow Super Giants और Delhi Capitals की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Lucknow Super Giants Full Squad for IPL 2022: केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एविन लुईस, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, आयुष बडोनी, कुणाल पंड्या, दुष्मंथा चमीरा, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, अवेश खान, शाहबाज नदीम, मनन वोहरा, अंकित राजपूत, कृष्णप्पा गौतम, करण शर्मा, मयंक यादव.

Delhi Capitals Full Squad for IPL 2022: रिषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉर्त्जे, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, मुस्तफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अश्विन हैब्बर, सरफराज खान, कमलेश नागरकोटी, श्रीकर भरत, मंदीप सिंह, खलील अहमद, चेतन साकरिया, ललित यादव, रिपल पटेल, यश ढुल, रोमैन पॉवेल, प्रवीण दुबे, लुंगी नगिडी, टिम सेफर्ट, विकी ओस्तवाल.