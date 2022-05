IPL 2022, Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore, Eliminator Live Streaming : इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के एलिमिनेटर मैच में पहले खिताब की तलाश में लगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और लखनऊ सुपर जायन्ट्स (LSG) कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरेंगी.Also Read - IPL 2022 LIVE- Qualifier 1 GT vs RR: कुछ ही पलों में प्लेऑफ का पहला मैच, गुजरात टाइटन्स vs राजस्थान रॉयल्स

आईपीएल का पहला सीजन खेल रही एलएसजी लीग चरण में नौ जीत के साथ तीसरे स्थान पर रही. दूसरी ओर, आरसीबी ने 16 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया और इसके बाद दोनों ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, जब मुंबई इंडियंस ने अपने आखिरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराया. एलिमिनेटर का विजेता शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्वालिफायर 2 में हारने वाली टीम से भिड़ेगा. Also Read - राजस्थान रॉयल्स के अच्छे ड्रेसिंग रूम माहौल से मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल रही है : रविचंद्रन अश्विन

कब और कहां खेला जाएगा Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore, Eliminator मुकाबला?

आईपीएल-2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एलिमिनेटर मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens, Kolkata ) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. Also Read - दिल्‍ली ने प्‍लेआफ में हारे सबसे ज्‍यादा मैच, यहां देखें IPL के अंतिम चरण से जुड़े रोचक आंकड़े

कहां देख सकेंगे Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore, Eliminator मैच का Live Telecast?

आप इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. चैनल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (केवल रविवार)

कहां देखें Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore, Eliminator मुकाबले की Live Streaming?

लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एलिमिनेटर मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar के अलावा Jio TV पर उपलब्ध रहेगी.

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore, Eliminator की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Royal Challengers Bangalore Full Squad for IPL 2022: विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, फिन एलन, सुयश प्रभुदेसाई, शाहबाज अहमद, महिपाल लोमरोर, शेरफेन रदरफोर्ड, अनीश्वर गौतम, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, वनिन्दु हसरंगा, डेविड विली, आकाश दीप, जोश हेजलवुड, जेसन बेहरेनडॉर्फ, चामा वी मिलिंद, कर्ण शर्मा, सिद्धार्थ कौल, रजत पाटीदार

Lucknow Super Giants Full Squad for IPL 2022: शुभमन गिल, साईं सुदर्शन, अभिनव मनोहर, डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), डोमिनिक ड्रेक्स, विजय शंकर, जयंत यादव, गुरकीरत सिंह मान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, वरुण आरोन, दर्शन नालकांडे, यश दयाल, प्रदीप सांगवान, अल्जारी जोसेफ, रविश्रीनिवासन साई किशोर, नूर अहमद, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी, रहमानुल्ला गुरबाज