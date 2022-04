Sri Lanka Economic Crisis: आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में इन दिनों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं और धीरे-धीरे प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं. एक दिन पहले प्रदर्शन के दौरान श्रीलंका की पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 10 लोगों के घायल होने की सूचना है. पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर महेला जयवर्धने (Mahela Jayawardena) प्रदर्शनकारियों पर बल के प्रयाग से खासे नाराज हैं. यही वजह है कि उन्‍होंने एक पत्रकार की क्‍लास तक लगा डाली.Also Read - IPL 2022: अपने हाफ टाइम से एक मैच दूर मुंबई क्या चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खोलेगी खाता

अजम अमीन नामक पत्रकार ने श्रीलंका में जारी विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, "श्रीलंका पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों पर रंबुकाना में फायरिंग की. इसमें एक व्‍यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 अन्‍य घायल हो गए. पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी इंधन से भरे टैंक को आग के हवाले करने जा रहे थे."

पत्रकार के ट्वीट पर महेला जयवर्धने ने जवाब दिया, "अगर लोग उग्र हो गए थे और सर्वाजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे तो उन्‍हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था. किसी को गोली मार देना कोई बहाना नहीं है. क्‍या यह लोकतंत्र है. क्‍या है देश का कानून कहता है. जिन भी लोगों ने यह सब किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. पीड़ितों को न्‍याय मिलना चाहिए. श्रीलंका की पुलिस आपको शर्म आनी चाहिए."

If the people were violent and damaging public property they can be arrested but no excuse to shoot at them? Is this democracy? Is this law of the land? Who ever responsible for this must be bought to justice… SL police shame on you…😡😡 https://t.co/ufh4ETowsk

— Mahela Jayawardena (@MahelaJay) April 19, 2022