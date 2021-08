सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के ऑफिशियल अकाउंट से ब्लू टिक (Blue Tick) हटा लिया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी लंबे वक्त से इस प्लेटफॉर्म पर सक्रिय नहीं थे, जिसके चलते ट्विटर ने बड़ा कदम उठाया है. महेंद्र सिंह धोनी के ट्विटर पर करीब 8.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. धोनी ने इसी साल 8 जनवरी को आखिरी ट्वीट किया था.Also Read - England vs India 1st Test, Day 2: James Anderson हैट्रिक से चूके, Virat Kohli 'गोल्डन डक' पर आउट, इंग्लैंड के पास मामूली लीड

क्या कहते हैं रूल: नियमों के मुताबिक अगर कोई ट्विटर अकाउंट 6 महीने तक निष्क्रिय रहता है, तो उससे ब्लू टिक हटाया जा सकता है. इसके अलावा यूजर द्वारा हैंडल बदले जाने की स्थिति में भी ऐसा हो सकता है.

महेंद्र सिंह धोनी के अकाउंट से वेरिफिकेशन बैज से फैंस काफी भड़क गए हैं. उन्होंने इसे लेकर ट्विटर पर शिकायत भी की है. लोगों ने इस कदम को उठाने का कारण भी पूछा है.

WTH @Twitter removed blue tick from @msdhoni‘s account 🙄🙄 @TwitterIndia have you lost your mind? Jo bhi nasha kiye ho jldi utar lo or blue tick wapas kro 😡 pic.twitter.com/uMivEK8IeO — Miss Perfect ❤ (@raysaloni_) August 6, 2021

what why? removed blue tick for @msdhoni ?? he still shares insta posts links through twitter. — rohit 🖤 (@jrohit_tweets) August 6, 2021

☑️ here’s your blue tick keep it @msdhoni bruh — anu. (@anuitis_) August 6, 2021

What’s the reason behind removal of bluetick to @msdhoni handle ? — ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎🌊 (@FuckNTRHaterz) August 6, 2021

बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट में 4876 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 6 शतक, 33 अर्धशतक और 1 दोहरा शतक जड़ा. बात अगर 350 वनडे मैचों की करें, तो इसमें 84 बार नाबाद रहते हुए धोनी 10773 रन ठोके. एकदिवसीय मैचों में माही 10 सेंचुरी और 73 फिफ्टी लगाई. वहीं टी20 के 98 मुकाबलों में 2 अर्धशतक की मदद से 1617 रन अपने नाम किए.

आईपीएल में माही का प्रदर्शन शानदार रहा है. अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को तीन बार खिताब दिला चुके धोनी ने आईपीएल के 211 मैचों में उन्होंने 70 बार नाबाद रहते हुए 23 अर्धशतक की मदद से 4669 रन बनाए हैं. धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था.