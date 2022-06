रणजी ट्रॉफी 2021-22 के सेमीफाइनल मुकाबले में मंगलवार को बंगाल की टीम के सीनियर बल्‍लेबाज मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) ने मध्‍य प्रदेश के खिलाफ शानदार शतक जड़ा. उन्‍होंने 12 चौकों की मदद से 102 रन की पारी खेली. मैच के दौरान की एक पिक्‍चर इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है जिसमें उन्‍होंने पत्‍नी के नाम एक भावुक संदेश लिखा है. अपना 29वां फर्स्‍ट क्‍लास शतक लगाने के बाद मनोज तिवारी ने एक कागज का तुकड़ा कैमरे की तरफ दिखाया. कागज में उन्‍होंने लिखा, “आई लव यू सुष्मिता (मॉय क्‍यूटीपाय).” उन्‍होंने दिल का निशान भी बनाया. कागज पर दो अन्‍य नाम भी लिखे थे.Also Read - WI vs BAN 1st Test Live Streaming: आज से शुरू हो रही है टेस्‍ट सीरीज, कब और किस चैनल पर आएगा मैच ?

Manoj Tiwary shows a handmade note after scoring the century to appreciate his family. pic.twitter.com/Q51dSd5xkj

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 16, 2022