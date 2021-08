Mark Wood out of 3rd Test Due to Shoulder Injury: लीड्स के हेडिंग्‍ले में होने वाले टेस्‍ट सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले इंग्लिश टीम के लिए एक बुरी खबर आई. जो रूट की टीम के तेज गेंदबाज मार्क वुड तीसरे मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. वो कंधे की चोट के चलते तीसरे मैच से बाहर हो गए हैं. वुड की चोट की वजह भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत हैं. उन्‍हीं की गेंद पर चौका रोकने के प्रयास में वुड चोटिल हो गए थे.Also Read - सलमान बट ने कपिल देव- इमरान खान से की Hardik Pandya की तुलना, बताई बार-बार चोटिल होने की वजह

भारत और इंग्‍लैंड के बीच हेडिंग्‍ले टेस्‍ट 25 अगस्‍त से शुरू होने जा रहा है. लॉर्ड्स का किला फतह करके भारत पहले ही सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुका है. ऐसे में वुड की गैर मौजूदगी में भारत के पास जीत दर्ज करने का अच्‍छा मौका होगा. स्‍टुर्अट ब्रॉड, जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाज पहले ही चोट के चलते इंग्‍लैंड की टीम से बाहर हैं.

ईसीबी ने बयान जारी कर कहा, "वुड टीम के साथ लीड्स में साथ होंगे और रिहेबिलिटेशन में रहेंगे. तीसरा टेस्ट खत्म होने के बाद उनकी चोट की स्थिति देखी जाएगी."

वुड जिन्होंने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पांच विकेट लिए थे उन्हें रिषभ पंत के शॉट पर बाउंड्री रोकने के प्रयास के दौरान चोट लगी थी. फिजियो की जांच के बाद वह चौथे दिन मैदान से बाहर चले गए थे. हालांकि, अंतिम दिन वुड मैदान पर उतरे थे और उन्होंने चार ओवर तक गेंदबाजी की थी.

वुड के अलावा भी इंग्लैंड के कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी जैसे ओली स्टोन, बेन स्टोक्स सीरीज में शामिल नहीं है. वुड के अनुपलब्ध रहने का मतलब है कि साकिब महमूद अगले मैच से टेस्ट में डेब्यू करेंगे. हालांकि, क्रैग ओवरटोन भी एकादश में शामिल होने की दौड़ में शामिल हैं.