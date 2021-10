मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) ने शुक्रवार को भारत के दो महान क्रिकेटरों सुनील गावस्कर (Sunil Gavasakr) और दिलीप वेंगसरकर (Dilip Vengsarkar) को यहां वानखेड़े स्टेडियम पर आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया. एमसीए ने 72 वर्ष के गावस्कर को उनके नाम पर रखा हॉस्पिटेलिटी बॉक्स सौंपा. इस मौके पर एमसीए ने राष्ट्रीय चयन समिति के पूर्व प्रमुख और 116 टेस्ट खेल चुके दिलीप वेंगसरकर (Dilip Vengsarkar) के नाम पर ‘दिलीप वेंगसरकर स्टैंड’ का भी उद्घाटन किया.Also Read - T20 World Cup 2021: यूएई में जीत का मंत्र- टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करें

इस मौके पर गावस्कर और वेंगसरकर दोनों मौजूद थे. भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और गावस्कर के जीजा गुंडप्पा विश्वनाथ, चैम्पियन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), आईसीसी, बीसीसीआई और एमसीए के पूर्व प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एमसीए के सीनियर पदाधिकारी मौजूद थे. Also Read - IND vs NZ, T20 World Cup 2021: Sunil Gavaskar की सलाह, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए इन 2 खिलाड़ियों को करना होगा बाहर

CM Uddhav Balasaheb Thackeray & MP Shri. @PawarSpeaks ji, along with esteemed dignitaries, unveiled ‘The Sunil Gavaskar Hospitality Box’ and ‘Dilip Vengsarkar Stand’ at the Wankhede Stadium, celebrating the two legends of Indian Cricket and their contributions to our nation. pic.twitter.com/3KbzC40XgZ

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 29, 2021