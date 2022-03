गेंद फेंकने से पहले ही, जब नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज क्रीज छोड़ देता है तो कई गेंदबाज उसे रन आउट कर देते हैं. गेंद फेंकने से पहले रन आउट की इस प्रक्रिया को अकसर मांकडिंग कहा जाता था क्योंकि क्रिकेट के खेल में सबसे पहले यह रन आउट वीनू मांकड़ ( Vinoo Mankad) ने किया था. इसे खेल भावना के विपरीत माना जाता रहा था.Also Read - Explained: क्‍या है मांकडिंग का नियम जिसे ICC ने दिया लीगल दर्जा ? सबसे पहले किसने किया इसका इस्‍तेमाल ?

हाल ही में आईपीएल (IPL) में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने जब इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) को इस तरह आउट किया तो इस पर खूब बहस हुई. अब क्रिकेट नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब (MCC) ने इसे अनुचित खेल कानूनों से हटाने का फैसला किया है. भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने इसका स्वागत किया है.

Cricket is a beautiful sport. It allows us to challenge existing norms and help refine laws of the game. Some of the changes introduced by MCC are praiseworthy. #CricketTwitter pic.twitter.com/bet0pakGQM



सचिन ने एमसीसी के इस कदम की सराहना करते करते हुए कहा कि वह शुरू से ही इस रन आउट के लिए ‘मांकडिंग’ शब्द इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ थे. यह पहले से ही रनआउट होना चाहिए था. हालांकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) एमसीसी के इस फैसले को अनुचित करार दिया है. उन्होंने इस पर निराशा जताते हुए कहा कि इसके लिए किसी तरह के कौशल की जरूरत नहीं होगी.

भारत के आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन सहित कई खिलाड़ी इसे आउट करने का सही तरीका मानते रहे हैं. तेंदुलकर ने वीडियो संदेश में कहा, ‘एमसीसी समिति ने क्रिकेट में नए नियम जारी किए हैं और उनमें से कुछ का मैं बहुत समर्थन करता हूं. इनमें से पहला मांकडिंग आउट होना है. मैं इस तरह से आउट किए जाने के लिए मांकडेड का उपयोग किए जाने में असहज महसूस करता था.’

उन्होंने कहा, ‘मैं वास्तव में खुश हूं कि इसे रन आउट में बदल दिया गया है. मेरे अनुसार इसे पहले से ही रन आउट होना चाहिए था. इसलिए यह हम सभी के लिए अच्छी खबर है. मैं इसके साथ सहज नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.’

So the Mankad is no longer unfair & is now a legitimate dismissal.

Hasn’t it always been a legitimate dismissal & whether it is unfair is subjective?

I think it is unfair & wouldn’t consider it, as IMO, dismissing a batter is about skill & the Mankad requires zero skill. https://t.co/TuVLuHNDLn

— Stuart Broad (@StuartBroad8) March 9, 2022