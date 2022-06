Men’s ODI Player Rankings: आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को बड़ा नुकसान हुआ है. विराट कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक पायदान खिसक चुके हैं. कोहली अब 811 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि इमाम उल हक (Imam-ul-Haq) के एक पायदान की उछाल लगाई है.Also Read - ऑस्‍ट्रेलिया में टी20 विश्‍व कप जीतने से भी बड़ा है बाबर आजम का लक्ष्‍य, बताई अपने मन की बात

बल्लेबाजों की रैंकिंग को देखें, तो बाबर आजम (Babar Azam) 892 रेटिंग के साथ शीर्ष पर पहुंच चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा चौथे स्थान पर मौजूद हैं. साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक पांचवें पायदान पर काबिज हैं. Also Read - 'अगर विराट कोहली को प्रभावित कर लोगे तो टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलेगा', आकाश दीप ने याद की पूर्व क्रिकेटर की सलाह

गेंदबाजों की रैंकिंग को देखें, तो ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) टॉप पर बने हुए हैं,जबकि जोश हेजलवुड और मैट हैनरी को एक-एक स्थान का फायदान मिला है. पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी दो पायदान की छलांग के साथ चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं. Also Read - हर मैच में नए गेम प्लान का इस्तेमाल कर वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप किया : बाबर आजम

🔸Imam-ul-Haq leapfrogs Virat Kohli into top two 🔼

🔸Shaheen Afridi, Josh Hazlewood surge 📈

🔸Zeeshan Maqsood makes all-round gains 💪

Lots of movement in the latest @MRFWorldwide ICC Men’s ODI Player Rankings 👉 https://t.co/NICjDWq6YL pic.twitter.com/zQfn9iFitD

— ICC (@ICC) June 15, 2022