IPL 2022, Mumbai Indians vs Delhi Capitals Live Streaming : मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है, जिसमें दिल्ली को हर हाल में जीतना होगा. दिल्ली कैपिटल्स 13 में से 7 मैच जीतकर अंकतालिका में पांचवें पायदान पर मौजूद है, जबकि मुंबई इंडियंस 10 मुकाबले गंवाकर पहले ही प्लेऑफ से बाहर है, लेकिन ये टीम दिल्ली की समीकरण बिगाड़ सकती है.

कब और कहां खेला जाएगा Mumbai Indians और Delhi Capitals के बीच मुकाबला?

आईपीएल-2022 में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे Mumbai Indians और Delhi Capitals मैच का Live Telecast?

आप इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. चैनल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (केवल रविवार)

कहां देखें Mumbai Indians vs Delhi Capitals मुकाबले की live streaming?

मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar के अलावा Jio TV पर उपलब्ध रहेगी.

Mumbai Indians और Delhi Capitals की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Mumbai Indians Full Squad for IPL 2022: ईशान किशन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा (कप्तान), अनमोलप्रीत सिंह, तिलक वर्मा, कीरोन पोलार्ड, टिम डेविड, डेनियल सैम्स, मुरुगन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ट्रिस्टन स्टब्स, बासिल थंपी, जयदेव उनादकट, फैबियन एलन, संजय यादव , रिले मेरेडिथ, रमनदीप सिंह, मयंक मारकंडे, आर्यन जुयाल, अर्जुन तेंदुलकर, रितिक शौकीन, राहुल बुद्धि, कुमार कार्तिकेय सिंह, देवाल्ड ब्रेविस.

Delhi Capitals Full Squad for IPL 2022: रिषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉर्त्जे, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, मुस्तफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अश्विन हैब्बर, सरफराज खान, कमलेश नागरकोटी, श्रीकर भरत, मंदीप सिंह, खलील अहमद, चेतन साकरिया, ललित यादव, रिपल पटेल, यश ढुल, रोमैन पॉवेल, प्रवीण दुबे, लुंगी नगिडी, टिम सेफर्ट, विकी ओस्तवाल.