MI vs KKR Head to Head: आईपीएल 2021 के 34वें मुकाबले में गुरुवार को मुंबई इंडियंस को कोलकाता नाइटराइडर्स का सामना करना है. मुंबई की टीम को अपने पिछले मैच में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के हाथों शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी. वहीं, कोलकाता ने अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया है. प्‍वाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस चौथे स्‍थान पर है. उसने अबतक खेले आठ में से चार मुकाबलों में जीत दर्ज की है. उधर, कोलकाता नाइटराइडर्स आठ में से तीन मुकाबले ही जीत पाई है. उनके पास कुछ छह अंक हैं और वो प्‍वाइंट्स टेबल पर छठे स्‍थान पर हैं.

MI vs KKR Head to Head: दोनों टीमों के आईपीएल इतिहास पर नजर डालें तो ये टीमें कुल 28 बार आमने-सामने आई हैं. इस दौरान मुंबई का पलड़ा काफी भारी नजर आता है. रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली मुंबई की टीम कोलकाता के खिलाफ 22 मैचों में जीत दर्ज कर चुकी है. वहीं केवल छह मैचों में ही कोलकाता को जीत मिली है. 78 प्रतिशत से अधिक मैच मुंबई ने अपने नाम किए हैं. कोलकाता केवल 22 प्रतिशत मैचों को ही अपने नाम कर पाई है.

MI vs KKR Head to Head: मुंबई इंडियंस की टीम सर्वाधिक पांच बार आईपीएल खिताब पर कब्‍जा कर चुकी है. कोलकाता के नाम तीन खिताब हैं, जो टीम ने गौतम गंभीर की कप्‍तानी में जीते थे. पिछले मैच में कोलकाता ने बैंगलोर पर नौ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की थी. कोलकाता जीत के इस क्रम को आगे भी जारी रखना चाहेगी. सलामी बल्‍लेबाज शुबमन गिल और वेंकटेश अय्यर इस वक्‍त शानदार फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं.