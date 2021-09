Michael Holding Plan to retire from Commentary by End of 2021: वेस्‍टइंडीज की टीम के दिग्‍गज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने कमेट्री करने से संन्‍यास लेने का मन बना लिया है. वो 2021 के बाद आगे कमेंट्री नहीं करेंगे. 66 साल के होल्डिंग ने बुधवार को इसकी घोषणा की. होल्डिंग अपने वक्‍त पर तेज गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे. उनके सामने बड़े से बड़ा खिलाड़ी बल्‍लेबाजी करने से डरता था.Also Read - IPL 2021: टूर्नामेंट से पहले Delhi Capitals को झटका, चोटिल होकर यह खिलाड़ी हुआ बाहर, Kulwant Khejroliya टीम में

बीबीसी से बात करने के दौरान होल्डिंग ने अपने रिटायरमेंट प्‍लान के बारे में विस्‍तृत जानकारी दी. माइकल होल्डिंग बीते 20 साल से स्‍काय स्‍पोर्ट्स के लिए कमेंट्री कर रहे थे. बढ़ती उम्र और क्रिकेट के व्‍यस्‍त शेड्यूल को देखते हुए होल्डिंग ने 2021 के अंत में कमेंट्री को भी अलविदा कहने का पक्‍का मन बना लिया है. Also Read - IPL 2021: RCB के इंट्रा-स्‍क्‍वाड में मैच में Ab de Villiers ने जड़ा धमाकेदार शतक

अपनी पहली पारी के दौरान वेस्‍टइंडीज के‍ लिए खेलते हुए माइकल होल्डिंग ने 60 टेस्‍ट और 102 वनडे में 391 विकेट निकाले. साल 1987 में उन्‍होंने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास लेने के बाद कमेंट्री के क्षेत्र में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी. Also Read - पंजाब किंग्‍स से RCB में आते ही एकाएक निखर गई Glenn Maxwell की बल्‍लेबाजी, पार्थिव पटेल ने बताया कारण

माइकल होल्डिंग बीते कुछ समय से जल्‍द ही क्रिकेट से संन्‍यास लेने की बातें कहते रहे हैं. उन्‍होंने आईपीएल में कमेंट्री करने से भी साफ इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि वो आईपीएल को क्रिकेट ही नहीं मानते हैं. होल्डिंग के इस बयान के बाद काफी बवाल हो गया था. उन्‍हें सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया गया था.

दरअसल, होल्डिंग से सवाल पूछा गया था कि वो आईपीएल में कमेंट्री क्‍यों नहीं करते हैं. इस सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा था कि आईपीएल क्रिकेट नहीं है.