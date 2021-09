हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया (India Tour of England) ने कोविड-19 के चलते मैनचेस्टर टेस्ट रद्द क्या किया. इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी इससे अभी तक परेशान हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) तो इस पर सबसे ज्यादा खफा हैं. वह अब भारतीय टीम और बीसीसीआई पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते. बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम में कोरोना का एक मामला क्या सामने आ गया वॉन ने ट्विटर (Michael Vaughan Tweet) लिखा दिया- क्या वे अब आईपीएल रद्द करेंगे. बिल्कुल नहीं.Also Read - MI vs KKR Predicted-XI IPL 2021: रोहित-हार्दिक की हो सकती है वापसी, ऐसा होगा दोनों टीमों का प्‍लेइंग-11

दरअसल आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने होंगी. इस मैच से पहले तय प्रोटोकॉल के तहत दोनों टीमों का RT-PCR टेस्ट किया गया था. इस टेस्ट में हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी. नटराजन (T. Natarajan) पॉजिटिव पाए गए हैं. इसके चलते नटराजन समेत उनके संपर्क में आए कुल 6 सदस्यों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है. Also Read - IPL 2021: Rohit Sharma और Hardik Pandya की फिटनेस पर मुंबई ने दिया अपडेट, जानें- क्या खेलेंगे अगला मैच

एक क्रिकेट वेबसाइट क्रिक बज ने भी यही ट्वीट किया था, जिस पर पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने रिप्लाई करते हुए मैनचेस्ट टेस्ट रद्द होने का अपना दर्द फिर बयां कर दिया. उन्होंने इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘देखते हैं कि क्या अब पिछले टेस्ट (मैनचेस्ट टेस्ट) की तरह आईपीएल भी रद्द हो जाएगा!!! मैं गारंटी देता हूं ऐसा नहीं होगा…’ Also Read - IPL 2021, DC vs SRH: T Natarajan कोरोना पॉजिटिव, क्या रद्द होगा आज का मुकाबला?

Let’s see if the IPL gets cancelled like the last Test !!!!! I guarantee it won’t be … #OnOn https://t.co/HV7V70i69x

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 22, 2021