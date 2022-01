ICC Women’s ODI Team of The Year: दो दशक से भारतीय क्रिकेट की शान रहीं सीनियर बल्लेबाज और वनडे और टेस्ट की कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) को लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी की साल 2021 की वनडे महिला टीम में जगह मिली है. आईसीसी की इस टीम में उन खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिन्होंने साल 2021 के कैलेंडर साल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. भारत की अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान मिताली ने इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्युमोंट के समान रन बनाए और दोनों का औसत भी समान रहा.Also Read - ICC ने चुनी वनडे टीम ऑफ द ईयर, Babar Azam कप्तान, लिस्ट में आयरलैंड का यह 'भारतीय' शामिल

मिताली ने हालांकि उस समय 503 रन का योगदान दिया, जब भारतीय टीम एक इकाई के रूप में जूझ रही थी, जिसके कारण उनका योगदान अधिक महत्वपूर्ण रहा. इस 39 वर्षीय बल्लेबाज ने 2021 में कोई शतक नहीं बनाया लेकिन छह अर्धशतक जड़े. लंबे समय से भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआ रही 39 साल की झूलन अब भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर रही हैं. Also Read - लीजेंड्स लीग क्रिकेट: भारतीय दिग्गज झूलन गोस्वामी बनीं एंबेसडर; 'ऑल वुमन मैच ऑफिशियल टीम' का ऐलान

झूलन ने बीते साल 3.77 की शानदार इकोनॉमी दर के साथ 15 विकेट चटकाए. आईसीसी ने इस भारतीय गेंदबाज की तारीफ करते हुए कहा कि यह अनुभवी तेज गेंदबाज रन गति पर अंकुश लगाने के साथ विकेट हासिल करने में भी सक्षम है और वह किसी भी टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं. Also Read - ICC Women World Cup 2022: Mithali Raj संभालेंगी टीम की कमान, जेमिमा रोड्रिग्स और शिखा पांडे बाहर

