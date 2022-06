On This Day, in 1975: क्रिकेट के इतिहास को जब भी खंगाला जाएगा उसमें 21 जून 1975 की तारीख पर हमेशा चर्चा होगी. जी हां, आज ही के दिन 47 साल पहले वेस्‍टइंडीज और ऑस्‍ट्रेलिया (West Indies vs Australia) के बीच इंग्‍लैंड में लॉर्ड्स के मैदान में पहला विश्‍व कप (First Cricket World Cup) फाइनल खेला गया था. बेहद रोमांचक मैच के बाद कंगारुओं को हराकर वेस्‍टइंडीज पहला विश्‍व चैंपियन बना था. पूरे टूर्नामेंट के दौरान विंडीज की टीम अजेय रही. क्लाइव लॉयड ने कप्‍तानी पारी खेलकर इयान चैपल की टीम को 17 रन से परास्‍त किया.Also Read - ‘श्रेयस ने भले ही अच्‍छा प्रदर्शन नहीं किया…’ द्रविड़ ने इस तरह किया अय्यर का बचाव

क्‍वाइव लॉयड ने जड़ा तूफानी शतक

ऑस्‍ट्रेलिया के कप्‍तान इयान चैपल ने टॉस जीतकर वेस्‍टइंडीज को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. वेस्‍टइंडीज की शुरुआत खास अच्‍छी नहीं रही. उन्‍होंने महज 50 रन पर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. नंबर-5 पर बल्‍लेबाजी के लिए आए क्‍लाइव कप्‍तान लॉयड ने यहां से आगे मोर्चा संभाला. उन्‍होंने 85 गेंदों पर 102 रन की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से 12 चौके और दो छक्‍के आए.

रोहन के साथ बनाई 150 रन की साझेदारी

लॉयड ने एक तरफ तेजी से रन बनाए. वहीं दूसरे छोर पर रोहन कन्हाई ने उनका भरपूर साथ निभाया. उन्‍होंने 105 गेंदों पर 55 रन की धीमी पारी खेली. हालांकि उस वक्‍त उन्‍होंने परिस्थिति के मुताबिक टिक कर बल्‍लेबाजी की. लॉयड और रोहन के बीच चौथे विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी बनी. विव रिचर्ड्स इस मैच में पांच रन ही बना पाए लेकिन अंत में कीथ बोयस 34 रन और बर्नार्ड जूलियन ने 26 रनों का योगदान दिया. निर्धारित 60 ओवरों में विंडीज की टीम ने आठ विकेट के नुकसान पर 291 रन बनाए.

ऑस्‍ट्रेलिया के पांच बल्‍लेबाज हुए रनआउट

292 रनों के विशाल लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान कंगारू टीम के खिलाड़ी लापरवाही से बल्‍लेबाजी करते दिखे. ऑस्‍ट्रेलिया ने अपने पांच बल्‍लेबाजों के विकेट रनआउट के माध्‍यम से गंवाए. सलामी बल्‍लेबाज एलन टर्नर 40 रन के निजी स्‍कोर पर रनआउट हुए. टीम के लिए 62 रन की अहम पारी खेलने वाले इयान चैपल को विव रिचर्ड्स और क्‍लाइव लॉयड ने मिलकर रनआउट किया. ये सिलसिला यहीं नहीं रुका. अंत में मैक्‍स वॉकर, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली भी रनआउट हुए. ऑस्‍ट्रेलिया टीम के मैच में हार का कारण ये रनआउट ही बने.

कंगारुओं ने विंडीज की फुला दी थी सांसे

विशाल लक्ष्‍य के सामने ऑस्‍ट्रेलिया ने महज 233 रन के स्‍कोर पर ही अपने नौ विकेट गंवा दिए थे. अच्‍छी शुरुआत के बावजूद लगातार अंतराल पर गिरे विकेट के कारण इयान चैपल की टीम की हार निश्चित नजर आ रही थी लेकिन यहां से जेस थॉमसन और डेनिस लिली ने मोर्चा संभाला और 10वें विकेट के लिए साथ मिलकर 41 रन की साझेदारी बनाई. ऐसा लगने लगा कि बाकी बचे 18 रन को भी दोनों आसानी से बना लेंगे लेकिन विंडीज की किस्‍मत में इतिहास रचना लिखा था. 21 रन के निजी स्‍कोर पर थॉमस रनआउट हो गए.