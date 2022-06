भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) की टीमें जब भी क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होती हैं तो फैन्‍स की धड़कने तेज होने लगती हैं. ऐसे में अगर मौका वर्ल्‍ड कप का हो तो फिर यह मुकाबला और भी खास हो जाता है. 16 जून 2019 यानी तीन साल पहले आज ही के दिन (On This Day, 16th June 2019) भारतीय टीम ने इंग्‍लैंड में खेले गए 50 ओवरों के विश्‍व कप के दौरान पड़ोसी देश को मात दी थी. रोहित शर्मा ने 140 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पाकिस्‍तान को (D/L नियम से) 89 रन से धूल चटाई थी. यह लगातार सातवां मौका था जब पाकिस्‍तान को विश्‍व कप में भारत से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी.Also Read - टी20 फॉर्मेट में 15 साल में भारत के 9वें कप्तान बने हार्दिक पांड्या, देखें कप्तानों की लिस्ट

बरपा था रोहित का कहर

पाकिस्‍तान की टीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्‍लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. सरफराज अहमद की कप्‍तानी वाली पाक टीम की यही सबसे बड़ी भूल थी. हिटमैन रोहित शर्मा ने केएल राहुल के साथ मोर्चा संभाला. दोनों ने पहले विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी बनाकर भारत को मैच में अच्‍छी शुरुआत दिलाई. राहुल 57 रन के निजी स्‍कोर पर वाहब रियाज की गेंद पर बाबर आजम को कैच थमा बैठे. यहां से आगे तत्‍कालीन कप्‍तान विराट कोहली ने रोहित के साथ मोर्चा संभाला.

रोहित-विराट क बीच बड़ी साझेदारी

रोहित और विराट के बीच दूसरे विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी बनी. जिसके चलते 38 ओवरों में ही भारत का स्‍कोर 230 रन के करीब पहुंच गया. 113 गेंदों पर 140 रनों की पारी खेलने के बाद रोहित अगले ओवर में हसन अली का शिकार बने. यहां से भारत की योजना एक बड़ा लक्ष्‍य सेट करने की थी. नए बल्‍लेबाज हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों पर 26 रन की छोटी लेकिन असरदार पारी खेली. धोनी एक रन बनाकर आउट हुए. विराट ने 77 रनों का अहम योगदान दिया. जिसके दम पर भारत ने 50 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 336 रन बना दिए. मोहम्‍मद आमिर को सर्वाधिक तीन विकेट मिले.

शानदार शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाया पाकिस्‍तान

पाकिस्‍तान ने भले ही 13 रन पर इमाम उल हक के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया हो लेकिन इसके बाद फखर जमां और बाबर आजम 48(57) के बीच बनी 104 रन की साझेदारी के दम पर पड़ोसी देश ने अच्‍छी वापसी की थी. चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी के दम पर 24वें ओवर में बाबर को फंसा लिया. जल्‍द ही फखर जमां भी कुलदीप का ही शिकार बन पवेलियन लौट गए.

कुलदीप-हार्दिक ने कराई वापसी

कुलदीप यादव ने जल्‍द दो विकेट निकालकर भारत की वापसी कराई. इसके आगे की जिम्‍मेदारी हार्दिक पांड्या ने उठाई. हार्दिक ने नौ रन की निजी स्‍कोर पर मोहम्‍मद हफीज को चलता किया. शोएब मलिक अपना खाता तक नहीं खोल पाए और हार्दिक की गेंद पर बोल्‍ड हो गए. 129 रन पर पाकिस्‍तान ने पांच विकेट गंवा दिए थे. यहां से भारत की जीत पक्‍की नजर आ रही थी. रुक-रुक कर हो रही बारिश पाकिस्‍तान के लिए और मुसीबत बनकर आई. अंत में भारत ने मैच अपने नाम किया.