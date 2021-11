Most Run in a T20 World Cup: न्‍यूजीलैंड पर आठ विकेट से एकतरफा जीत दर्ज कर ऑस्‍ट्रेलिया की टीम भले ही टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 अपने नाम करने में सफल रही हो लेकिन इसके बावजूद कंगारू टीम के सलामी बल्‍लेबाज डेविड वार्नर इस टूर्नामेंट के दौरान विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए हैं. विराट कोहली अब भी टी20 वर्ल्‍ड कप के इतिहास में एक टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. विराट कोहली ने साल 2014 के टी20 वर्ल्‍ड कप में छह मैचों में 319 रन बनाए थे जो आज भी सबसे ऊपर है.Also Read - विश्व कप जीतने की खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल: जस्टिन लैंगर

इस फेहरिस्‍त में श्रीलंका के तिलकरत्‍ने दिलशान का नंबर दूसरे स्‍थान पर आता है. उन्‍होंने साल 2009 के टी20 वर्ल्‍ड कप के दौरान सात पारियों में 317 रन बनाए थे. नंबर-3 पर पाकिस्‍तान के कप्‍तान बाबर आजम हैं जिन्‍होंने इसी टी20 वर्ल्‍ड कप की अपनी छह पारियों में 303 रन बनाए. साल 2010 के वर्ल्‍ड कप के दौरान श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने 302 रन बनाए थे. Also Read - NZ vs AUS Final: ऑस्‍ट्रेलिया बना टी20 विश्‍व कप जीतने वाला छठा देश, न्‍यूजीलैंड पर दर्ज की एकतरफा जीत

Most Run in a T20 World Cup: बांग्‍लादेश के तमीम इकबाल के नाम छह मैचों में 295 रन हैं जो उन्‍होंने 2016 के टी20 वर्ल्‍ड कप के दौरान बनाए थे. डेविड वार्नर का नंबर तमीम के बाद आता है जिन्‍होंने इस टूर्नामेंट में सात मैचों में 289 रन बनाए. आईपीएल 2021 के दौरान फ्लॉप रहे डेविड वार्नर ने टी20 वर्ल्‍ड कप के दौरान जबर्दस्‍त वापसी की और प्‍लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी अपने नाम किया. Also Read - NZ vs AUS Live: न्‍यूजीलैंड के पास बदला लेने का ये सर्वश्रेष्‍ठ मौका, सचिन ने बताया ये गेंदबाज होगा सबसे खतरनाक

एक टी20 वर्ल्‍ड कप में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड