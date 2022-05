आज आठ मई को दुनिया भर में हर कोई मदर्स डे को अपने-अपने तरीके से मना रहा है. ऐसे में आईपीएल में खेल रहे खिलाड़ी कैसे पीछे रहने वाले थे. लखनऊ सुपर जायंट्स के स्‍टार गेंदबाज आवेश खान ने शनिवार रात कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मैच के बाद अपनी मां का नाम लिखी जर्सी फैन्‍स के साथ शेयर की. पिक्‍चर में पीछे आवेश का परिवार भी नजर आ रहा है. बायो-बबल की मर्यादा है जो वो अपने परिवार के साथ नहीं खड़े हो सके. फोटो में आवेश खान के हाथ में लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी है. जर्सी पर पीछे उनकी मां सबीना का नाम लिखा है.Also Read - KKR की प्‍लेऑफ की डगर हुई कठिन, श्रेयस अय्यर बोले- बाकी 3 मैचों में बाउंस बैक करेंगे

आवेश खान ने कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान तीन विकेट हॉल अपने नाम किया. जिसके चलते वो प्‍लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए. आंद्रे रसेल, नीतीश राणा और अनुकूल रॉय मैच में आवेश का शिकार बने. उनके इस शानदार प्रदर्शन के दम पर कोलकाता की टीम 101 रन पर ऑलआउट हो गई. लखनऊ को 75 रन से बड़ी जीत मिली. लखनऊ इस जीत के साथ प्‍वाइंट्स टेबल में पहले स्‍थान पर आ गई है. Also Read - एक मौके को छोड़कर KKR के खिलाफ पूरे मैच में हमारी पकड़ थी, KL Rahul ने किया शर्मनाक घटना का याद

Family at the venue, player of the match award, celebrating mother’s day – dream day for Avesh Khan. pic.twitter.com/6jjyn2X43B

