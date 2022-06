Madhya Pradesh vs Mumbai, Final Match: सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने अपनी शानदार फॉर्म को कायम रखते हुए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ा. मुंबई की ओर से खेलते हुए खिताबी मुकाबले के दूसरे दिन सरफराज ने 190 गेंदों में अपना सेंचुरी जड़ी, जिसके बाद उनका जश्न देखने लायक था. खुद इसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.Also Read - Viral Video: नशे में धुत महिला ने पुलिसकर्मी पर चलाई लात, छीना मास्क, देखें वीडियो

सरफराज खान ने कुमार कार्तिकेय की गेंद पर चौके के साथ सेंचुरी पूरी की, जिसके बाद उन्होंने अपनी जांघ पर ताल ठोककर इसे सेलिब्रेट किया. सरफराज को ऐसा करते देख फैंस को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला (Sidhu Moose Wala) की याद आ गई. सरफराज खान ने 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 134 रन की पारी खेली. Also Read - इस राज्य के लोग करेंगे इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सफर, ये है 'BEST' का प्लान

