Madhya Pradesh vs Mumbai, Final Match Day 3 LIVE: मध्य प्रदेश और मुंबई (MP vs MUM) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru) में रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जा रहा है. मध्य प्रदेश यहां सलामी बल्लेबाज यश दुबे (63*) और शुभम शर्मा (63*) की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 41 बार की चैंपियन मुबंई पर अब हावी दिखने लगी है.

इससे पहले मुंबई ने सरफराज खान (134) के उम्दा शतक और यशस्वी जायसवाल (78) की बेहतरीन फिफ्टी के दम पर पहली पारी में 374 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी मध्य प्रदेश ने हिमांशु मंत्री (31) के रूप में अपना पहला विकेट जल्दी ही गंवा दिया. लेकिन इसके बाद यश और शुभम उसकी पारी को बेहतरीन अंदाज में संभाले हुए दिख रहे हैं.

दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए अब तक 118 रन की अविजित साझेदारी निभा दी है. मुंबई को इस पारी की अब तक मिली एकमात्र सफलता तुषार देशपांडे ने दिलाई थी. अब गेंद पुराना हो चुका है और बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी मैदान की पिच मैच के तीसरे दिन बैटिंग के लिए और भी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है. ऐसे में मुंबई के गेंदबाज दूसरी नई गेंद न मिलने तक संघर्ष करते दिख सकते हैं.

तुषार देश पांडे ने मध्य प्रदेश की पारी के 17वें ओवर में हिमांशु मंत्री को पगबाधा आउट कर पहली सफलता दिलाई थी. इसके बाद गुरुवार को मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई, जबकि आज तीसरे दिन के खेल का पहला घंटा भी बीत चुका है और उसके गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं.