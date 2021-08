Mumbai vs Oman, 2nd T20: खाड़ी देश ओमान के दौरे पर गई मुंबई की टीम (Mumbai Cricket Team) ने दूसरे टी20 मुकाबले में मेजबानों पर 18 रनों से जीत दर्ज की. मुंबई की तरफ से यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने विस्‍फोटक पारी खेली और 59 गेंदों पर 75 रन बनाते हुए मुंबई की जीत सुनिश्चित की. इसके साथ ही मुंबई ने टी20 सीरीज में 1-1 से बराबरी पर खत्‍म किया.Also Read - IPL 2021 UAE: विराट ने RCB में किए चार बदलाव, हसरंगा-चमीरा सहित इन क्रिकेटर्स को जगह

यहां बता दें कि इस बार यूएई के साथ-साथ ओमान में भी टी20 विश्‍व कप के मैच खेले जाने हैं. ओमन भी विश्‍व कप के लिए क्वालीफाई कर चुका है. ओमान के दौरे पर मुंबई को तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेलने हैं. यह दौरा दो सितंबर को खत्‍म होगा. इसके तुरंत बाद जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) जैसे युवा खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए यूएई में अपनी फ्रेंचाइजी राजस्‍थान से जुड़ जाएंगे.

मैच की बात की जाए तो मुंबई की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 162 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 144 रनों पर ही ऑलआउट हो गई.

Our batsmen tried their level best but it was not to be. On to the next one with the series tied at 1-1! 💪#OMNvMUM #OneTeam #Cricket #T20 #T20cricket #Oman #TeamOman #OmanCricket #Mumbai #MumbaiRanjiTeam #MumbaiTeam #Matchday pic.twitter.com/6dayxL74IP

