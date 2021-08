श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने अपने टेस्ट करियर में 800 शिकार किए, जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका. वहीं दूसरी तरह सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कई बार मुरलीधरन की जमकर पिटाई की है. हालांकि मुरलीधरन का कहना है कि उन्हें तेंदुलकर को गेंदबाजी में डर नहीं लगता था. इस पूर्व स्पिनर के मुताबिक वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) और ब्रायन लारा (Brian Lara) ‘मास्टर ब्लास्टर’ से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे. मुथैया मुरलीधरन ने वनडे में 530 शिकार किए. उन्होंने अपने करियर में तेंदुलकर को 13 बार आउट किया.Also Read - रोहित शर्मा हमेशा से शानदार खिलाड़ी थे लेकिन इंग्लैंड में वो एक पायदान ऊपर गए: सचिन तेंदुलकर

आकाश चोपड़ा से बातचीत के दौरान मुरलीधरन ने कहा, ‘‘सचिन के लिए गेंदबाजी करने में डर नहीं लगता था क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते थे. वह सहवाग के विपरीत थे जो आपको आहत कर सकता है. वह (सचिन) अपना विकेट बचाये रखते थे. वह गेंद को अच्छी तरह से समझते थे और वह तकनीक जानते थे.’’ Also Read - भारत के विश्वस्तरीय पेस अटैक से घबराकर इंग्लैंड ने लिया था पहले गेंदबाजी का फैसला : सचिन तेंदुलकर

मुरलीधरन ने कहा, ‘‘अपने करियर के दौरान मुझे लगा कि ऑफ स्पिन सचिन की मामूली कमजोरी है. लेग स्पिन पर वह करारे शॉट जमाते थे लेकिन ऑफ स्पिन खेलने में उन्हें थोड़ी परेशानी होती थी क्योंकि मैंने उन्हें कई बार आउट किया. इसके अलावा कई ऑफ स्पिनरों ने उन्हें कई बार आउट किया. मैंने इसे देखा है. मैं नहीं जानता. मैंने कभी उनसे इस बारे में बात नहीं की कि आप ऑफ स्पिन खेलने में सहज महसूस क्यों नहीं करते. मुझे लगता कि उनकी थोड़ी कमजोरी है और इसलिए अन्य खिलाड़ियों की तुलना में मैं थोड़ा फायदे में रहा. सचिन को हालांकि आउट करना आसान नहीं था.’’ Also Read - India vs England, 2nd Test Day-4: वीरेंद्र सहवाग ने भी उठाया गेंद से छेड़छाड़ का मुद्दा, बोले- 'ये हो क्‍या रहा है'

Muralidaran: Sachin won’t hurt you the way Sehwag would

The great off-spinner speaks about what it was like bowling to some of the best batters of his generation#OnTheBall | https://t.co/seJUAXd3y7 pic.twitter.com/u1x73fTELH

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 20, 2021