KKR vs RR Dream11 Team Prediction, IPL 2021: Captain, Vice Captain of Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals Match

आईपीएल 2021 के 54वें मुकाबले में इयोन मोर्गन की कप्‍तानी वाली कोलकाता नाइटराइडर्स और संजू सैमसन की राजस्‍थान रॉयल्‍स के बीच अहम भिड़ंत होनी है. ड्रीम11 खेलने के शौकीन क्रिकेट फैन्‍स ऐसे में इस मैच में एक अच्‍छी टीम बनाने की कोशिश जरूर करेंगे. आइये हम आपको आपकी ड्रीम11 टीम के लिए कुछ सुझाव देते हैं. इन्‍हें मानने से आपको जरूर फायदा होगा.Also Read - IPL 2021 Points Table, Orange Cap and Purple Cap list: IPL 2021: दिल्ली कैपिटल्स टॉप पर काबिज, रोमांचक हुई ऑरेंज-पर्पल कैप की जंग

मेरी ड्रीम11 टीम (KKR vs RR Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: वेंकटेश अय्यर Also Read - IPL 2021: Chennai Super Kings ने प्लेऑफ से पहले किया बड़ा बदलाव, Sam Curran के स्थान पर Dominic Drakes को मौका

उपकप्‍तान: शुबमन गिल Also Read - IPL 2021- KKR vs RR: कोलकाता की आज अग्नि परीक्षा, इन खिलाड़ियों पर होंगी खास निगाहें

बल्‍लेबाज: यशस्‍वी जायसवाल, संजू सेमसन, ईविन लुइस, राहुल तेवतिया

गेंदबाज: पैट कमिंस, शिवम मावी, क्रिस मॉरिस

ऑलराउंडर: आंद्रे रसेल, शाकिब अल हसन

लाइव स्‍ट्रीमिंग (CSK vs RR Live Streaming)

मैच शुरू होने का वक्‍त: 7 अक्‍टूबर, गुरुवार शाम साढ़े सात बजे।

मैच का स्‍थान: शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम

चैनल: स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क

स्‍ट्रीमिंग: Disney+ Hotstar

कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम गुरुवार शाम को जब राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम में मैदान में उतरेगी तो उसकी निगाहें प्‍लेऑफ में अपनी जगह बनाने पर रहेगी. मुंबई इंडियंस द्वारा राजस्‍थान को महज 8.2 ओवर में ही मात देने के बाद से कोलकाता के लिए परेशानी पैदा हो गई है. कोलकाता को इस मैच में ना सिर्फ जीत दर्ज करनी होगी बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नेट रनरेट में बढ़ोतरी हो. मुंबई और कोलकाता की नेट रनरेट में अब केवल 200 प्‍वाइंट्स का ही अंतर रह गया है. मुंबई अगर अपना अगला मैच शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना है. मुंबई को इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. रोहित की टीम की कोशिश रहेगी कि वो 12 से 15 ओवरों के बीच मैच अपने नाम कर ले.

