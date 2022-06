Netherlands vs England, 1st ODI: इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स (NED vs ENG) के खिलाफ 17 जून को वनडे मैच में इतिहास रच दिया. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 498/4 का स्कोर खड़ा कर दिया. यह एकदिवसीय फॉर्मेट में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले भी यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के ही नाम था. इंग्लैंड इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 जून 2018 को 481/6 का स्कोर खड़ा कर चुकी थी.Also Read - जॉस बटलर-डेविड मलान की शतकीय पारियों के बीच कप्तान इयोन मोर्गन ने बनाया शर्मनाक कीर्तिमान, फैंस ने किया ट्रोल

इंग्लैंड की ओर से तीन बल्लेबाजों ने शतक जड़ा, जिनमें फिलिप सॉल्ट (Philip Salt), डेविड मलान (Dawid Malan) और जोस बटलर (Jos Buttler) का नाम शामिल है. जोस बटलर ने महज 70 गेंदों में नाबाद 162 रन बनाए, जिसें 14 छक्के और 7 चौके भी शामिल थे.

इस दौरान जोस बटलर ने बड़ा कारनामा कर दिखाया. बटलर ने महज 65 गेंदों में 150 रन पूरे किए. वह सबसे तेज 150 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं. इस लिस्ट में पहले पायदान पर एबी डिविलियर्स (AB Devilliers) हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के विरुद्ध महज 64 बॉल में 150 रन पूरे किए थे.

64 गेंदें – एबी डिविलियर्स बनाम वेस्टइंडीज

65 गेंदें – जोस बटलर बनाम नीदरलैंड्स

76 गेंदें – जोस बटलर बनाम वेस्टइंडीज

