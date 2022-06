Netherlands vs England, 1st ODI: इंग्लैंड ने 17 जून को नीदरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में इतिहास रच दिया. दोनों टीमों के बीच VRA Cricket Ground, Amstelveen में सीरीज का पहला मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने रनों का अंबार लगा दिया. इंग्लैंड ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 498 रन बनाए, जो एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पिछला रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के ही नाम था, जब उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481/6 का स्कोर खड़ा किया था.Also Read - जॉस बटलर-डेविड मलान की शतकीय पारियों के बीच कप्तान इयोन मोर्गन ने बनाया शर्मनाक कीर्तिमान, फैंस ने किया ट्रोल

इंग्लैंड की पारी के दौरान डेविड मलान (Dawid Malan) ने 109 गेंदों में 125 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 9 चौके शामिल रहे. इस इनिंग में मलान ने एक ऐसा छक्का लगाया, जिसने नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा दिए. Also Read - जोस बटलर की तूफानी पारी, महज 65 गेंदों में पूरे किए 150 रन

मैच के 9वें ओवर में डेविड मलान ने स्पिनर पीटर सीलार के गेंद पर लंबा छक्का जड़ा. बॉल बाउंड्री पार सीधे झाड़ियों में जाकर गिरी, जिसके बाद स्टाफ उसे खोजने के लिए पेड़-पौधों के बीच यहां-वहां खोजने लगा. यहां तक कि मदद के लिए नीदरलैंड्स के कुछ खिलाड़ी भी आ गए और बॉल को खोजने की कोशिश करने लगे. इसकी तस्वीर आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है. Also Read - ODI World Record : इंग्लैंड ने रच दिया इतिहास, ODI क्रिकेट में ठोके 498 रन, टूटे रिकॉर्ड्स

Drama in Amstelveen as the ball ends up in the trees 🔍 pic.twitter.com/MM7stEMHEJ

— Henry Moeran (@henrymoeranBBC) June 17, 2022