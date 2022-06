Netherlands vs England, 3rd ODI: इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच 22 जून को आम्सटलवेन (Amstelveen) में वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीत हासिल की. इसी के साथ इंग्लैंड ने शृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है. पहला मैच इंग्लैंड ने 232 रन से अपने नाम किया था, जबकि अगले मुकाबले में उसने 6 विकेट से जीत हासिल की.Also Read - निर्णायक टेस्ट में नहीं खेलेंगे James Anderson! भारत के पास 'गोल्डन चांस'

इस मैच में जेसन रॉय (Jason Roy) ने शतक जड़ा. उन्होंने पारी में 86 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौकों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए. इस दौरान जोस बटलर (Jos Buttler) के साथ उनकी शानदार साझेदारी भी देखने को मिली. Also Read - Eng vs Ned: लियाम लिविंगस्टोन ने एक ही ओवर में कूट डाले 32 रन, हर गेंद पर मारी बाउंड्री- देखें वायरल वीडियो

मुकाबल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड्स 49.2 ओवरों में 244 रन पर सिमट गई. खराब शुरुआत के बाद मैक्स ओ डाउड और टॉम कूपर ने दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की. विपक्षी टीम की ओर से डेविड विली ने 4, जबकि ब्रेंडन क्रेस ने 2 विकेट अपने नाम किए. Also Read - इंग्लैड ने इतिहास रचते हुए ठोके इतने छक्के, ODI क्रिकेट में बन गया रिकॉर्ड

Clean sweep over Netherlands ✅

Jason Roy smashes century ✅

Back on top of the #CWCSL table ✅

A good day in the office for England 🙌#NEDvENG

