Afghanistan Wants to Host ODI Series Against Pakistan in Afghanistan: अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद उसके क्रिकेट बोर्ड का प्रशासन भी बदल गया है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के ने चीफ बने अजीजुल्लाह फजली ने कहा कि वह चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत हो और पाकिस्तान की टीम उनके खिलाफ यहां आकर खेल की शुरुआत करे. फजली ने कहा कि वह पाकिस्तान यात्रा पर जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष रमीज राजा (Ramiz Raja) से मिलकर उन्हें पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम को अफगानिस्तान में आकर वनडे सीरीज खेलने का निमंत्रण देंगे.Also Read - क्रिकेट पर तालिबान प्रभाव: क्या वर्ल्ड कप में भाग ले पाएगा अफगानिस्तान! ICC पर हैं निगाहें

समाचार एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, फजली ने कहा, ‘मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष रमीज राजा से मिलूंगा और उन्हें वनडे सीरीज की मेजबानी का निमंत्रण दूंगा, जो हमें सितंबर में श्रीलंका में जाकर खेलनी थी.’ Also Read - IPL 2021: तालिबान ने की शर्मनाक हरकत, अफगानिस्तान में IPL के प्रसारण पर बैन, बोला- 'इस्लाम विरोधी सामग्री'

फजली ने बताया, ‘मैं 25 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करूंगा और इसके बाद भारत, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर वहां के क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से मिलूंगा. हम अफगानिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने की ओर देख रहे हैं और यह दूसरे देशों के सहयोग से ही संभव है.’ Also Read - Ehsan Mani बने रहेंगे PCB चेयरमैन, Rameez Raja का पत्ता साफ!

बता दें फजली पाकिस्तान के साथ जिस सीरीज को अफगानिस्तान में आयोजित करना चाहते हैं वह इन दोनों देशों को सितंबर में श्रीलंका में जाकर खेलनी थी, जिसे इस टापू देश में कोविड- 19 की स्थिति अनियंत्रित होने के चलते स्थगित कर दिया गया था. यह सीरीज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग सीरीज (ICC Cricket World Cup Super League series) के तहत आयोजित होनी है.

हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद उसकी क्रिकेट पर बर्खास्त होने का खतरा मंडरा रहा है. तालिबान राज आने के बाद उसने महिला क्रिकेट पर प्रतिबंध लगा दिया है और आईसीसी के नियम के अनुसार कोई भी देश उसका सदस्य तभी रह सकता है, जब वह महिलाओं को क्रिकेट खेलने के लिए भी प्रोत्साहित करे और उनकी टीम तैयार कर सके. उसे अक्टूबर में एकमात्र टेस्ट के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है. लेकिन तालिबान राज आने के बाद यह दौरा रद्द हो सकता है.