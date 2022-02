Daryl Mitchell Wins ICC Spirit Of Cricket Award 2021: क्रिकेट के मैदान पर कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भी कई खिलाड़ी खेल भावना का साथ नहीं छोड़ते हैं. ऐसे ही खास लम्हो के लिए क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड देती है. आईसीसी ने साल 2021 में इस विशिष्ट पुरस्कार के लिए न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज डेरिल मिशेल (Daryl Mitchell) को चुना है. डेरिल मिशेल ने बीते साल टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में खेल भावना दिखाई, उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया.Also Read - T20 World Cup में Matthew Wade का कैच टपकाने वाले Hasan Ali ने सुनाई दास्तां, बोले- दो दिनों तक नहीं आई नींद

मिशेल ने पिछले साल 10 नवंबर को अबुधाबी में इंग्लैंड के खिलाफ दबाव भरे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गेंदबाज आदिल राशिद (Adil Rashid) के रास्ते में रुकावट डालने के बाद एक रन लेने से इनकार कर दिया था. मिशेल यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले डेनियल विटोरी (Daniel Vettori), ब्रैंडन मैकुलम (Brendon McCullum) और केन विलियमसन (Kane Williamson) यह पुरस्कार जीत चुके हैं.

मिशेल ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार जीतना एक सम्मान की बात है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना शानदार अनुभव था और पुरस्कार जीतना काफी अच्छा है.'

A gesture that won the hearts of millions 🙌

Daryl Mitchell – the winner of the ICC Spirit of Cricket Award 2021 👏

Details 👉 https://t.co/pLfSWlfIZB pic.twitter.com/zq8e4mQTnz

— ICC (@ICC) February 2, 2022