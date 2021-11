ICC T20 World Cup 2021, New Zealand vs Afghanistan Highlights: न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में सुपर-12 का अहम मुकाबला खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अफगानिस्तान के साथ-साथ भारत का अगले दौर में पहुंचे का सपना अब टूट चुका है. टीम इंडिया ने अब तक 2 जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड चौथे मुकाबले को अपने पक्ष में कर चुका है.Also Read - PAK vs SCO Live Score: पाकिस्‍तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्‍लेबाजी, यहां देखें लाइव स्‍कोर

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 8 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद और हजरतुल्लाह जजई ने कप्तान के फैसले को गलत साबित किया. यह दोनों बल्लेबाज 12 के स्कोर तक पवेलियन लौट गए. इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज (6) भी कुछ खास नहीं कर सके.

अफगानिस्तान 19 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुका था. यहां से नजीबुल्लाह जादरान ने गुलबदीन नईब (15) के साथ चौथे विकेट के लिए 37 रन जोड़े. जादरान ने 48 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 73 रन की दमदार पारी खेली. उनके अलावा कप्तान मोहम्मद नबी ने 14 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 3, जबकि टिम साउदी ने 2 शिकार किए. इनके अलावा एडम मिल्ने, जेम्स नीशम और ईश सोढ़ी ने 1-1 विकेट अपने नाम किए.

टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने 18.1 ओवर में 2 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया. न्यूजीलैंड को 26 के स्कोर पर डारयल मिचेल (17) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद मार्टिन गप्टिल ने 28 रन की पारी खेली. न्यूजीलैंड को 57 रन पर दूसरा झटका लगा, जिसके बाद कप्तान केन विलियम्सन ने डेवोन कॉन्वे के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया.

विलियम्सन ने 42 बॉल में नाबाद 40, जबकि कॉन्वे ने 32 बॉल में 36 रन की पारी खेली. अफगानिस्तान की ओर से मुजीब उर रहमान और राशिद खान को 1-1 सफलता हाथ लगी.