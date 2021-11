New Zealand vs Bangladesh: बांग्‍लादेश की टीम के आगामी न्‍यूजीलैंड दौरे से पहले मेहमान टीम के लिए एक बुरी खबर आई है. सलामी बल्‍लेबाज तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) इस सीरीज से ही बाहर हो गए हैं. दरअसल, वो कुछ समय में पहले तक नेपाल में एवरेस्‍ट प्रीमियर लीग में खेल रहे थे. इस दौरान उनके उंगूठे में चोट लग गई थी. वो इस चोट से अबतक उबर नहीं पाए हैं.Also Read - ON This Day: Virat Kohli ने दो साल पहले आज ही के दिन लगाया था आखिरी अंतरराष्‍ट्रीय शतक, मौका था बेहद खास

न्‍यूजीलैंड की टीम इस वक्‍त भारत के दौरे पर है. इस सीरीज के बाद उन्‍हें अपने देश में बांग्‍लादेश का सामना दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज में करना है. यह सीरीज एक जनवरी से शुरू होगी. वहीं, बांग्‍लादेश फिलहाल अपने घर में पाकिस्‍तान के खिलाफ टी20 के बाद अब दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलेगी. Also Read - चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए क्‍या पाकिस्‍तान जाएगा भारत, ICC Chief बोले- BCCI को मानना बड़ी चुनौती

क्रिकबज डॉट कॉम के अनुसार तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) को एक महीने आराम की सलाह दी गई है. उन्होंने सोमवार को इंग्लैंड में डॉक्टर को दिखाया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुख्य फिजिशियन देबाशीष चौधरी ने कहा ,‘‘ वह डॉक्टर से मिला जिन्होंने उसे एक महीने आराम की सलाह दी. उसे सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है .वह न्यूजीलैंड दौरे पर नहीं जा सकेगा.’’ Also Read - टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद पहली बार मैदान पर उतरे टिम पेन ने किया शानदार प्रदर्शन

बांग्‍लादेश की टीम का प्रदर्शन बीते कुछ समय में खास अच्‍छा नहीं रहा है. टी20 वर्ल्‍ड कप के दौरान यह टीम केवल दो ही मैच जीत पाई. इसके बाद भी मौजूदा वक्‍त में उन्‍हें पाकिस्‍तान से अपने घर पर टी20 सीरीज 0-3 से गंवानी पड़ी. हालांकि साल के मध्‍य में उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया और न्‍यूजीलैंड जैसी टीमों को अपने घर पर मात दी थी.