New Zealand vs Scotland, Live Cricket Score: Ball by Ball Commentary of NZ vs SCO: टी20 विश्‍व कप में आज न्‍यूजीलैंड और स्‍कॉटलैंड का मैच खेला जा रहा है. दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में आमने-सामने हैं. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 172 रन बनाए. मार्टिन गप्टिल ने 56 बॉल में 93 रन की पारी खेली. केन विलियमसन की कप्‍तान वाली कीवी टीम को अगर बिना किसी परेशानी के सेमीफाइनल में प्रवेश करना है, तो इस मैच को जीतकर लीग स्‍तर में आगे बढ़ना होगा. स्‍कॉटलैंड की स्थिति भी भारत जैसी है उसने अपने शुरुआती दोनों मैच गंवाए हैं. क्‍वालीफायर स्‍तर पर अपने सभी मुकाबले जीतकर स्‍कॉटलैंड ने सुपर-12 में प्रवेश किया था, लेकिन टूर्नामेंट के दूसरे स्‍तर पर आते ही टीम एक जीत को तरस गई है.