न्‍यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका (New Zealand vs South Africa, Test) के बीच होने वाली दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज से पहले कीवियों के लिए एक बुरी खबर आई है. कप्‍तान केन विलियमसन (Kane Williamson) इस सीरीज का हिस्‍सा नहीं बन पाएंगे. बताया जा रहा है कि विलियमसन की कोहनी की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है. यही वजह है कि न्‍यूजीलैंड क्रिकेट (New Zealand Cricket) उन्‍हें लेकर किसी प्रकार की जल्‍दबाजी दिखाने के मूड में नहीं हैं. पूरी तरह ठीक होने के बाद ही उन्‍हें स्‍क्‍वाड का हिस्‍सा बनाया जाएगा.

बता दें कि कोहनी की चोट के चलते ही वो बांग्लादेश (Bangladesh Cricket Team) के खिलाफ भी नहीं खेल पाए थे. जिसके चलते बांग्‍लादेश ने पहली बार अपने इतिहास में न्‍यूजीलैंड को टेस्‍ट मैच हराया था. विलियमसन की कोहनी का ऑपरेशन हुआ है. इसके बाद से ही वो टीम से दूर हैं. विलियमसन भारत तौर पर कीवी टीम का हिस्‍सा थे. बताया जा रहा है कि इसी दौरान उनकी कोहनी में चोट लगी थी.

कोच गैरी स्टीड ने बल्लेबाज हामिश रदरफोर्ड और हरफनमौला कोलिन डे ग्रांडहोमे को टीम में शामिल किया है जिसमें दो नये चेहरे विकेटकीपर कैम फ्लेचर और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनेर भी हैं .रदरफोर्ड ने आखिरी बार 2015 में टेस्ट खेला था. तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट अपने तीसरे बच्चे के जन्म के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल सकेंगे.

पहला टेस्ट 17 फरवरी से शुरू होगा.