New Zealand vs Afghanistan, T20 World Cup 2021: न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच 7 नवंबर को सुपर-12 का निर्णायक मुकाबला खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. ग्रुप-2 से पाकिस्तान पहले ही अगले दौर में पहुंच चुका था, जिसके बाद भारत,न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल का टिकट पाने की होड़ थी. न्यूजीलैंड ने सुपर-12 में चौथी जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जिसके साथ भारत अब खिताबी दौड़ से बाहर है. टीम इंडिया 8 नवंबर को नामीबिया के खिलाफ सुपर-12 के अंतिम ओवर में उतरेगी, जहां जीत-हार से उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

बता दें कि ग्रुप-1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अगले दौर में पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. वहीं ग्रुप-2 से पाकिस्तान के बाद अब न्यूजीलैंड ने भी खिताबी दौड़ में बने रहने का मौका हासिल कर लिया है.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 124 रन बनाए. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. 19 के स्कोर तक अफगानिस्तान ने टॉप-3 बल्लेबाजों को गंवा दिया था.

इसके बाद नजीबुल्लाह जादरान ने 48 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 73 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक नहीं ले जा सके. विपक्षी टीम की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 3, जबकि टिम साउदी ने 2 शिकार किए. इनके अलावा एडम मिल्ने, जेम्स नीशम और ईश सोढ़ी ने 1-1 विकेट अपने नाम किए.

टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने 18.1 ओवर में 2 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया. न्यूजीलैंड को 26 के स्कोर पर डारयल मिचेल (17) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद मार्टिन गप्टिल ने 28 रन की पारी खेली. न्यूजीलैंड को 57 रन पर दूसरा झटका लगा, जिसके बाद कप्तान केन विलियम्सन ने डेवोन कॉन्वे के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया.

विलियम्सन ने 42 बॉल में नाबाद 40, जबकि कॉन्वे ने 32 बॉल में 36 रन की पारी खेली. अफगानिस्तान की ओर से मुजीब उर रहमान और राशिद खान को 1-1 सफलता हाथ लगी.