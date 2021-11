T20 World Cup 2021, New Zealand vs Australia, Final: ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड की टीमें 14 नवंबर को खिताबी मुकाबला खेलने जा रही हैं. इस टूर्नामेंट विश्व को एक नई टी20 चैंपियन टीम मिलने जा रही है. अब तक वेस्टइंडीज, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका ने टी20 ट्रॉफी जीती है. इस लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ने जा रहा है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दोनों टीमों के बीच अब तक 14 टी20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 टी20 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 4 जीते. दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला टाई रहा है.Also Read - NZ vs AUS Final, T20 World Cup 2021: Wasim Jaffer ने शेयर किया मजेदार मीम, Virat Kohli से टॉस की सलाह मांगते दिखे Kane Williamson

ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर के क्रिकेट में रिकॉर्ड पांच विश्व कप खिताब जीते हैं, लेकिन दिलचस्प बात है कि वह अभी तक टी20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाया है. वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड हमेशा आईसीसी की प्रतियोगिताओं में निरंतर प्रदर्शन करती रही है और अब लगता है कि केन विलियम्सन के कुशल नेतृत्व में उसके पास आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मौजूद है. Also Read - NZ vs AUS, T20 World Cup 2021 Final: ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

यह उनका पहला टी20 विश्व कप फाइनल होगा और अगर वे इसे जीत जाते हैं तो यह देश के लिए शानदार उपलब्धि होगी, जहां से लगातार विश्व स्तरीय खिलाड़ी निकलते रहते हैं. जहां तक दोनों टीमों के बीच टी20 भिड़ंत की बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया का हमेशा मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियन पर दबदबा रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड ने भारत में 2016 चरण में विश्व कप में अपनी एकमात्र भिड़ंत में जीत हासिल की थी. Also Read - वेस्टइंडीज क्रिकेट में Rahul Dravid वाली भूमिका निभाएंगे Shivnarine Chanderpaul, मिली यह जिम्मेदारी

दोनों टीमों के बीच विश्व कप फाइनल का अंतिम मुकाबला 2015 में 50 ओवर प्रारूप में रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से फतह हासिल की थी, जिसने तब से कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है.

ICC T20 World Cup, New Zealand Squad: केन विलियम्सन (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमन, जेम्स नीशम, टॉड एश्ले, डारयल मिचेल, मिचेल सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट, ट्रेंट बोल्ट, कायल जैमिसन, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, एडम मिल्ने.

ICC T20 World Cup, Australia Squad: आरोन फिंच (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस (उप कप्तान), जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल स्वेपसन, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जांपा.