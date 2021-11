NZ vs AUS Live: ऑस्‍ट्रेलिया और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है. ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्‍यूजीलैंड को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया है. मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर का मानना है कि आज के मैच में न्‍यूजीलैंड की टीम विश्‍व कप फाइनल में ऑस्‍ट्रेलिया को मात देने का प्रयास करेगी. लिटिल मास्‍टर का मानना है कि न्‍यूजीलैंड की टीम मैच जीत सकती है और दोनों टीमों के स्पिन गेंदबाज इस दौरान अहम भूमिका निभाने वाले हैं.Also Read - LIVE SCORE, New Zealand vs Australia, Final: ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता, डेरिल मिशेल आउट

फेसबुक पर शेयर किए गए वीडियो में सचिन तेंदुलकर ने कहा, “साल 2015 के विश्‍व कप में ऑस्‍ट्रेलिया और न्‍यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने थी. उस वक्‍त ऑस्‍ट्रेलिया ने आसानी से टूर्नामेंट जीत लिया. इस बार मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान होने वाला है. इस बार न्‍यूजीलैंड के लिए सर्वश्रेष्‍ठ समय है जब वो ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ अपने रिकॉर्ड के सेटल कर पाए.” Also Read - T20 विश्व कप फाइनल से पहले पूर्व कीवी क्रिकेटर ने कहा- इस बार ऑस्ट्रेलिया को नहीं बख्शेगा न्यूजीलैंड

सचिन तेंदुलकर ने कहा, “ऑस्‍ट्रेलिया और न्‍यूजीलैंड दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है. दोनों टीमों की तेज गेंदबाजी में एक तरह का संतुलन है लेकिन उनके लेग स्पिनर कामयाब रहे हैं. न्‍यूजीलैंड के लिए ईश सोढ़ी और ऑस्‍ट्रेलिया के लि एडम जाम्‍पा ने शानदार काम किया. मुझे लगता है कि दोनों ही टीमों के स्पिनर आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के फाइनल में अहम भूमिका निभा सकते हैं. अन्‍य गेंदबाजों को इन दोनों को केंद्रित करते हुए ही अपनी गेंदबाजी करनी चाहिए. ये दोनों लेग स्पिनर हैं और इनमें विकेट लेने की काबिलियत है.” Also Read - T20 World Cup 2021, NZ vs AUS Final: नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को कभी मात नहीं दे सका न्यूजीलैंड, ऐसा रहा इतिहास

सचिन ने कहा, “मैच के दौरान ट्रेंट बोल्‍ट और एरोन फिंच के बीच एक और प्रतियोगिता देखने को मिलेगी. बोल्‍ट अपनी बाउंस से फिंच को हैरान करने का प्रयास करेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि फिंच अपने फुटवर्क के बारे में सोच रहे होंगे और उनका फोकस अपनी लाइन पर ज्‍यादा होगा.”