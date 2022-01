New Zealand vs Bangladesh, 1st Test Day 1: न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है. माउंट माउंगानुई के बे-ओवल (Bay Oval, Mount Maunganui) में खेले जा रहे पहले टेस्ट के शुरुआती दिन के खेल तक मेजबान न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 258 रन बना लिए हैं. मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉन्वे (Devon Conway) ने शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम फिलहाल संभली हुई स्थिति में नजर आ रही है.Also Read - Ashes 2021-22: सिडनी टेस्ट में स्पिनर स्वेपसन को ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन में मिल सकता है मौका

न्यूजीलैंड को खाता खुलते ही टॉम लैथम के रूप में झटका लगा. कप्तान लैथम ने 14 गेंदों में महज 1 रन बनाया. इसके बाद विल यंग ने डेवोन कॉन्वे के साथ दूसरे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया था. यंग 52 रन बनाकर आउट हुए . Also Read - Ross Taylor ने किया संन्यास का ऐलान, इमोशनल हुए Tim Southee, कहा- ड्रेसिंग रूम में कमी खलेगी

इसके बाद डेवोन कॉन्वे ने रॉस टेलर के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की. रॉस टेलर ने 31 रन की पारी खेली. इसके बाद डेवोन कॉन्वे ने 16 चौकों और 1 छक्के की मदद से 122 रन बनाए. Also Read - ICC Test Championship Points Table (2021-23): चौथे पायदान पर टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका नहीं खोल सका खाता

पहले दिन की समाप्ति तक हैनरी निकल्स ने 32 रन बना लिए थे, जबिक दिन की आखिरी गेंद पर टॉम ब्लंडेल 11 के स्कोर पर आउट हुए. विपक्षी टीम की ओर से शोरिफुल इस्लाम ने 2, जबकि इबादत हुसैन और मोमिनुल हक ने 1-1 विकेट अपने नाम किए.

Stumps!

Bangladesh end day one with a late Ebadot Hossain wicket, but it is New Zealand who will be the happier side after being put into bat at the Bay Oval #WTC23 pic.twitter.com/G2IerOt2vk

— ICC (@ICC) January 1, 2022