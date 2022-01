New Zealand vs Bangladesh, 1st Test Day 2: न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच माउंट माउंगानुई के बे-ओवल (Bay Oval, Mount Maunganui) में टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन तक मेहमान बांग्लादेश ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. बांग्लादेश ने पहली पारी में 2 विकेट खोकर 175 रन बना लिए हैं. यहां से न्यूजीलैंड के पास महज 153 रन की लीड शेष है.Also Read - NZ vs BAN, 1st Test: Devon Conway ने रच दिया इतिहास, अपने नाम किया 'अनूठा रिकॉर्ड'

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड मुकाबले के दूसरे दिन 328 के स्कोर पर सिमट गई. खाता खुलते ही टीम को कप्तान टॉम लैथम (1) के रूप में बड़ा झटका लगा. इसके बाद विल यंग ने डेवोन कॉन्वे के साथ दूसरे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी की. Also Read - NZ vs BAN, 1st Test Day 1: Devon Conway ने जड़ा शतक, पहले दिन न्यूजीलैंड- NZ 258/5

यंग 52 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कॉन्वे ने रॉस टेलर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 50 रन जुटाए. न्यूजीलैंड के खिलाफ डेवोन कॉन्वे ने सर्वाधिक 122 रन बनाए, जबकि हैनरी निकल्स ने 75 रन टीम के खाते में जोड़े. बांग्लादेश की तरफ से शोरिफुल इस्लाम और मेहदी हसन ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि मोमिनुल हक ने 2 और इबादत हुसैन ने 1 शिकार किया. Also Read - भारत के खिलाफ 10 विकेट लेने वाले Ajaz Patel को न्यूजीलैंड ने टेस्ट टीम से किया बाहर

इसके जवाब में बांग्लादेश को के सलामी बल्लेबाज शादमन इस्लाम और महमुदुल हसन जॉय ने पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े. इस्लाम 22 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद हसन ने नजमुल हुसैन शंटो के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. दिन की समाप्ति तक हसन जॉय 70, जबकि कप्तान मोमिनुल हक 8 रन बनाकर नाबाद है. न्यूजीलैंड की तरफ से दोनों विकेट नील वैग्नर के खाते में गए हैं.