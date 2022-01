न्यूजीलैंड दौरे पर गई बांग्लादेश (Bangladesh Tour of New Zealand) ने टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है. उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को उसके घर में ही 8 विकेट से रौंद कर पहली बार वहां कोई जीत दर्ज की है. इससे पहले बांग्लादेश को न्यूजीलैंड में कभी भी क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में कभी कोई जीत नहीं मिली थी. लेकिन इस नए साल के पहले ही टेस्ट में उसने मेजबान टीम पर लगातार अंतिम 3 दिनों तक दबाव बनाए रखा और आखिरकार अपनी पहली जीत दर्ज की. मैच की चौथी पारी में उसके सामने सिर्फ 40 रन का लक्ष्य था, जिसे उसने 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया.Also Read - NZ vs BAN: कीवीलैंड में जीत के करीब पहुंचा बांग्लादेश, क्या न्यूजीलैंड टाल पाएगा अपनी हार!

इस पूरे टेस्ट मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 328 रन बनाए. यहां तक सब कुछ मेजबान टीम के पक्ष में दिख रहा था. लेकिन बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी से ही इतिहास रचना शुरू कर दिया. उसने अपनी पहली पारी में मेजबान टीम पर 130 रनों की बढ़त हासिल कर ली. उसने अपनी पहली पारी में 458 पर खत्म की. बांग्लादेश ने पहली बार किसी भी विदेशी मैदान पर पहली पारी के आधार पर लीड ली थी. Also Read - NZ vs BAN: न्यूजीलैंड के घर में बांग्लादेश हावी, पहली पारी में बनाई 73 रन की लीड, पारी जारी

उसने यह लय मैच के अंत नहीं गंवाई. पहली पारी में कप्तान मोमिनुल हक (88) और विकेटकीपर बल्लेबाज लिट्टन दास (86) की बेहतीन पारियों के अलावा महमुदुल हसन (78) और नजमुल हुसैन शांतो (64) ने उम्दा पारियां खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. तो उसके गेंदबाजों ने भी यह सिलसिला जारी रखा.

दूसरी पारी में इबादत हुसैन ने 6 विकेट झटककर कीवी टीम को सिर्फ 169 रनों पर समेट दिया, जिसकी बदौलत उसे मैच के 5वें दिन जीत के लिए सिर्फ 40 रन का लक्ष्य मिला और इसे उसने 2 विकेट गंवाकर अपने नाम कर लिया.

इबादत हुसैन (6/46) का टेस्ट क्रिकेट में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया. मैच के 5वें और आखिरी दिन न्यूजीलैंड 5 विकेट पर 147 रन से आगे खेलने उतरी थी. लेकिन उसने अपने अंतिम 5 विकेट सिर्फ 22 रन जोड़कर ही गंवा दिए.