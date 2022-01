न्‍यूजीलैंड की टीम (New Zealand vs Bangladesh Test) के सीनियर बल्‍लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor Test Retirement Match) आज बांग्‍लादेश के खिलाफ (NZ vs BAN) दूसरे टेस्‍ट मैच की शुरुआत के साथ अपने अंतरराष्‍ट्रीय करियर का आखिरी टेस्‍ट मैच खेलने उतरे. मैच की शुरुआत में जैसे ही देश का राष्‍ट्रगान बजना (National Anthem) शुरू हुआ तो टेलर भावुक नजर आए और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे. बांग्‍लादेश की टीम के नजरिए से देखें तो उनके लिए भी यह मुकाबला काफी अहम हैं. दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच बांग्‍लदेश ने अपने नाम किया था. कीवियों के साथ 17 मैचों के टेस्‍ट इतिहास में यह पहला मौका था जब बांग्‍लादेश ने इस देश के खिलाफ खेल के सबसे लंबे प्रारूप में जीत दर्ज की थी. इस मैच के साथ मोमनुल हक की कप्‍तानी वाली टीम सीरीज जीतने का प्रयास करेगी. अगर ऐसा हुआ तो बांग्‍लादेश इतिहास रच देगा.Also Read - बांग्‍लादेश में दिखता है सफलता प्राप्‍त करने का जुनून, Brendon Mccullum बोले- मेहमान टीम सीरीज जीत की प्रबल दवेदार

मैच में बांग्‍लादेश ने टॉस जीतकर टॉम लेथम की कप्‍तानी वाली न्‍यूजीलैंड की टीम को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. रॉस टेलर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो गर्मियों के इस घरेलू सीजन के बाद अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले लेंगे. ऐसे में बांग्‍लादेश के खिलाफ ये उनका आखिरी टेस्‍ट मैच है. अगले दो महीने के अंदर वो वनडे और टी20 फॉर्मेट से भी संन्‍यास ले लेंगे. Also Read - NZ vs BAN Test: बांग्‍लादेश से पहली बार मिली टेस्‍ट में हार, कप्‍तान टॉम लेथम का छलका दर्द, कहा...

Also Read - NZ vs BAN Test: न्‍यूजीलैंड पर ऐतिहासिक जीत के बाद बोले Mominul Haque, पिछली रात को सो भी नहीं पाया

ऐसे में रॉस टेलर जब आज सुबह मैच से पहले राष्‍ट्रगान बजने के दौरान टीम के साथ मौजूद थे तो उनकी आंखें नम दिखी. वो काफी भावुक थे और आंसू भी छलकने लगे. साल 2006 में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में डेब्‍यू करने वाले रॉस टेलर ने 111 टेस्‍ट मैचों में 7,655 रन बनाए हैं. इसी तर्ज पर 233 वनडे में 8,581 और 102 टी20 में 1,909 रन उनके बल्‍ले से आए.