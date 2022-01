न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor) बांग्लादेश के खिलाफ (NZ vs BAN) क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के साथ रिटायर हो गए हैं. मंगलवार को उनके 15 साल लंबे करियर का अंत हो गया है. उन्होंने बांग्लादेश का अंतिम विकेट लेकर इस मैच का अंत किया. न्यूजीलैंड की टीम ने यहां पारी और 117 रन से जीत दर्ज की. टेलर ने मैच के बाद कहा कि 15 साल के टेस्ट करियर की अंतिम गेंद पर विकेट और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बराबर कराने वाली जीत से बेहतर विदाई की उम्मीद नहीं कर सकते थे. वह इस बात से सहमत थे कि उनका करियर शानदार रहा.Also Read - NZ vs BAN- पहली टेस्ट जीत के बाद दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के विशाल स्कोर के सामने लड़खड़ाया पस्त

टेलर ने अपने टेस्ट करियर का अंत इबादत हुसैन को आउट करके किया. भावुक टेलर ने मैच के बाद आधिकारिक प्रसारणकर्ता से कहा, 'करियर का अंत जीत और विकेट के साथ करना शानदार है, मैं जीत के साथ करियर खत्म करना चाहता था और खिलाड़ियों ने ऐसा किया. बांग्लादेश ने कई बार हमें काफी दबाव में डाला, यह उचित है कि हम इस सीरीज को साझा करेंगे.'

