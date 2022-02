New Zealand vs South Africa, 2nd Test: साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड बैकफुट पर नजर आ रहा है. न्यूजीलैंड दो मुकाबलों की शृंखला का पहला मैच पारी और 276 रन से अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में साउथ अफ्रीका को सीरीज ड्रॉ करवाने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा.Also Read - 'टीम ऑफ द ईयर' से सम्मानित, Kane Williamson ने बताया गर्व का 'क्षण'

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में 364 रन बनाए. साउथ अफ्रीका को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. कप्तान डीन एल्गर ने सेरेल इर्वी के साथ पहले विकेट के लिए 111 रन जोड़े. एल्गर 41 रन बनाकर आउट हुए. Also Read - NZ vs SA 2nd Test, Day 1: Sarel Erwee ने पहला अंतरराष्ट्रीय शतक, पहले दिन साउथ अफ्रीका मजबूत

इसके बाद इर्वी ने एडेन मार्करम के साथ 88 रन की साझेदारी की. इर्वी ने 14 चौकों की मदद से 108 रन बनाए, जबकि वैन डेर डन डुसैन ने 35, जबकि मार्को जेन्सन ने नाबाद 37 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से नील वैगनर ने 4, जबकि मैट हैनरी ने 3 विकेट हासिल किए. Also Read - NZW vs INDW, 5th ODI: Mithali Raj ने रच दिया इतिहास, बतौर कप्तान इस मामले में नंबर-1

Despite Colin de Grandhomme’s counter-punch in the final session, New Zealand trail by 207 runs at the end of day two.#NZvSA pic.twitter.com/TG6HvSsPXZ

— ICC (@ICC) February 26, 2022