New Zealand Women vs India Women, 5th ODI: भारत ने न्यूजीलैंड को पांचवें वनडे मैच में 6 विकेट से मात दी. 5 मुकाबलों की शृंखला में भारतीय टीम की यह इकलौती जीत रही, जिसके साथ उसने सम्मान बचाया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने 71 रन की पारी खेली. मंधाना ने इस दौरान 9 चौके भी जड़े. मंधाना के अलावा हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने 66 बॉल में 7 बाउंड्री की मदद से 63 रन बनाए.

स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के मुताबिक महिला विश्व कप से पहले हरमनप्रीत कौर का फॉर्म में लौटना टीम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही मंधाना ने कहा कि गेंदबाजों को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे में दिखाए गए प्रदर्शन को आगे भी जारी रखने की जरूरत है.

हरमनप्रीत कौर ने पिछले 12 महीनों में अपना पहला अर्धशतक लगाया, जिससे भारत ने 252 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया. मंधाना ने मैच के बाद संवाददाता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''हमारे लिए यह महीना एक टीम के रूप में और लंबे पृथकवास पर रहने वाली तीनों खिलाड़ियों (मंधाना के अलावा रेणुका और मेघना सिंह) के लिए काफी मुश्किल भरा रहा. खुली हवा में सांस लेकर, क्रिकेट खेलकर और भारत की जीत में योगदान देकर अच्छा लग रहा है.''

श्रृंखला में गेंदबाजी भारत का कमजोर पक्ष रहा था लेकिन पांचवें वनडे में गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया. मंधाना ने कहा, ''पहले बल्लेबाजी करते हुए हम अच्छा स्कोर बना रहे थे लेकिन उसका बचाव नहीं कर पा रहे थे. हम इस पर काम कर रहे हैं और हम आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व कप में ऐसा होगा.''

हरमनप्रीत कौर की फॉर्म के बारे में मंधाना न कहा, ‘‘यह वास्तव में टीम के लिए महत्वपूर्ण है. यह देखकर अच्छा लगा कि वह अपने शॉट अच्छी तरह से खेल रही है.’’