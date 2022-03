ICC Womens World Cup 2022, New Zealand Women vs India Women: महिला विश्व कप-2022 में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से शिकस्त दी. यह टूर्नामेंट में भारतीय टीम की पहली हार है, जिससे फैंस काफी निराश हैं. कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ने न्यूजीलैंड के हाथों हार के बाद स्वीकार किया कि शीर्षक्रम का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं था. मिताली राज के मुताबिक भारत के पास मैच में बने रहने के लिए बल्लेबाज नहीं बचे थे.Also Read - ICC Women World Cup- INDw vs NZw- न्यूजीलैंड ने 62 रन से भारत को दी मात

मिताली ने मैच के बाद कहा, ‘‘हमारे बल्लेबाजों को खासकर शीर्ष और मध्यक्रम को अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि दूसरी टीमें 250-260 रन बना रहीं हैं. यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता था अगर शीर्षक्रम अच्छा प्रदर्शन करता. लगातार विकेट गिरने से काफी दबाव बना और बाद में हमारे पास बल्लेबाज ही नहीं बचे.” Also Read - NZW vs INDW, ICC Womens World Cup 2022: Harmanpreet Kaur की मेहनत पर फिरा पानी, विश्व कप में भारत की पहली हार

मिताली राज ने कहा, ‘‘पिच में अच्छी उछाल थी लेकिन बल्लेबाजी के लिये यह खराब पिच नहीं थी. उनके तेज गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया लेकिन हम इससे बेहतर बल्लेबाजी कर सकते थे.’’ Also Read - ICC Womens World Cup 2022: Jhulan Goswami ने रच दिया इतिहास, World Cup में बनीं नंबर-1 महिला गेंदबाज

मिताली ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में मिली जीत के बाद भी यह चिंता जताई थी. पहले मैच में शीर्षक्रम की नाकामी की भरपाई निचले क्रम ने कर दी थी. भारत के गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन करके न्यूजीलैंड को नौ विकेट पर 260 रन पर रोक दिया. मिताली ने कहा ,‘‘ हमारे गेंदबाजों ने आज अच्छा प्रदर्शन किया. शुरुआती विकेट लेने के बाद जिस तरह से वे साझेदारियां बना रहे थे , मुझे लगा कि 270 या 280 रन बना लेंगे.’’

मेजबान कप्तान सोफी डिवाइन ने जीत को टीम प्रयासों का नतीजा बताया. उन्होंने कहा, ‘‘यह मुकम्मिल प्रदर्शन था. हमने अच्छी साझेदारियां बनाई. एमी सैटर्थवेट ने शानदार प्रदर्शन किया. हमने नींव तैयार की और हमें पता था कि यह अच्छा स्कोर है. गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. फ्रांसिस मैके ने उम्दा स्पिन गेंदबाजी की और ली ताहुहू ने बीच के ओवरों में रनगति रोकी.’’