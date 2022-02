खेल के मैदान में जीत या हार से बढ़कर सही खेल भावना मायने रखती है. खेल भावना होने से कोई भी टीम हारे या जीते लेकिन खेल की जीत होती है. कुछ ऐसा ही उदाहरण सोमवार को नेपाल (Nepal Cricket Team) की टीम ने पेश किया, जब आयरलैंड के खिलाफ (NEP vs IRE) उसने एक बल्लेबाज को रन आउन नहीं किया. इंटरनेट पर नेपाल टीम की इस खेल भावना के लिए जमकर तारीफ हो रही है. नेपाल इन दिनों अल अमीरात में आयरलैंड, ओमान और यूएई के खिलाफ चतुष्कोणीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रहा है.

इस सीरीज में नेपाल का यह तीसरा मैच था, जो आयरलैंड के खिलाफ था. दरअसल इस मैच में आयरलैंड पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. 18.2 ओवर तक वह 114 रन बनाकर 8 विकेट गंवा चुकी थी. ओवर की तीसरी गेंद पर तेज गेंदबाज कमल सिंह एयरी (Kamal Singh Airee) नॉन स्ट्राइक से दौड़ रहे बल्लेबाज एंडी मैक्ब्राइन (Andy McBrine) से गेंद को फील्डिंग करने के प्रयास में टकरा गए.

Well done, @CricketNep. Not a big one on “spirit of cricket”, but this was just the polite, empathetic thing to do. pic.twitter.com/jzqhPL7HKA

— Debayan Sen (ਦੇਬਾਯਨ) (@debayansen) February 14, 2022