ICC Mens T20 World Cup 2021, Oman vs Papua New Guinea, 1st Match, Group B Live Score: टी20 विश्व कप-2021 की शुरुआत ओमान और पॉपुआ न्यू गिनी (OMAN vs PNG) के बीच मुकाबले के साथ हो चुकी है. क्वालीफाइंग दौर के ग्रुप बी के पहले मैच में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. पीएनजी टीम दो बार बेहद करीब से टी20 विश्व के लिए क्वालीफाई करने से चूकने के बाद 2019 में आईसीसी टी20 विश्व कप क्वालीफायर में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बनी थी. पीएनजी की टीम यहां हालांकि काफी मुश्किल परिस्थितियों में पहुंची है. देश इस समय कोविड-19 के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसमें कुछ खिलाड़ियों को भी अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ा है. करीब दो साल तक कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने के बाद टीम लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है. वहीं ओमान मैच जीतने के लिए अपने शीर्ष क्रम और तेज गेंदबाजों पर भरोसा करेगा. टीम में धीमी गेंदबाजी करने वाले हरफनमौला खिलाड़ियां के कई विकल्प है.

Oman vs Papua New Guinea Playing XI:

ओमान: जतिंदर सिंह, खावर अली, आकिब इलियास, जीशान मकसूद (कप्तान), कश्यप प्रजापति, नसीम खुशी (विकेटकीपर), मोहम्मद नदीम, अयान खान, संदीप गौड़, कलीमुल्ला, बिलाल खान.

पॉपुआ न्यू गिनी: टोनी उरा, असद वाला (कप्तान), चार्ल्स अमिनी, लेगा सियाका, नॉर्मन वनुआ, सेसे बाउ, साइमन अताई, किपलिन डोरिगा (विकेटकीपर), नोसैना पोकाना, डेमियन रावू, कबुआ मोरिया.