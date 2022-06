पाकिस्‍तान के ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्‍ताक (Saqlain Mushtaq) को दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में गिना जाता है. माना जाता है कि वो पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्‍होंने क्रिकेट में ‘दूसरा’ गेंदबाजी को इजात किया था. वो अपने वक्‍त में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. ये उनकी धारदार गेंदबाजी का ही करिश्मा था जो अक्‍सर कप्‍तान डेथ ओवर्स में उन्‍हें गेंद थमा देते थे. विश्‍व कप 1999 में आज ही के दिन (On This Day ,11 June) सकलैन मुश्‍ताक ने अपने वनडे करियर की दूसरी हैट्रिक ली थी. वो ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए थे.Also Read - श्रीलंका vs ऑस्‍ट्रेलिया: कब होगा तीसरा टी20 मैच, यहां देखें Live Streaming से जुड़ी पूरी जानकारी

वनडे में नाम की दूसरी हैट्रिक

जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ सुपर सिक्‍स मैच के दौरान सकलैन मुश्‍ताक ने यह कीर्तिमान अपने नाम किया था. इस शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्‍तान को 148 रनों से जीत मिली थी. पाकिस्‍तान ने फाइनल तक का सफर तय किया लेकिन खिताबी मैच में उन्‍हें ऑस्‍ट्रेलिया से आठ विकेट से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. मौका जब विश्‍व कप का हो और खिलाड़ी हैट्रिक ले तो यह और भी खास हो जाती है. इससे पहले केवल भारत के चेतन शर्मा ही ऐसे गेंदबाज थे जो विश्‍व कप में हैट्रिक ले चुके थे. वो वसीम अकरम के बाद 50 ओवरों के क्रिकेट में दो बार हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने.

चेतन शर्मा के बाद दूसरी विश्‍व कप हैट्रिक

50 ओवरों के विश्‍व कप की बात की जाए तो साल 1999 में सकलैन मुश्‍ताक ने भारत के चेतन शर्मा की बराबरी की थी. पहली बार साल 1987 के विश्‍व कप में चेतन शर्मा ने हैट्रिक ली थी. नागपुर में खेले गए मुकाबले में उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ यह कीर्तिमान बनाया था. लंदन के ओवल मैदान पर जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ मैच में सकलैन मुश्‍ताक ने यह उपलब्धि अपने नाम की.

अबतक 11 बार विश्‍व कप में लगी हैट्रिक

मौजूदा वक्‍त की बात करें तो कुल 11 बार 50 ओवरों के विश्‍व कप में हैट्रिक लग चुकी है. श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने दो बार यह कारनामा किया है. इसके अलावा भारत के मोहम्‍मद शमी, श्रीलंका के चामिंडा वास, ब्रेट ली, केमार रोच, स्टीवन फिन, जेपी डुमिनी और ट्रेंट बोल्ट भी इस फेहरिस्‍त में शामिल हैं.